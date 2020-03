COVID-19: la programmation spéciale de Radio-Canada s’attire des critiques

L’émission En direct de Radio-Canada sur la COVID-19, animée par Patrice Roy, ne fait pas l’unanimité en Acadie. Cette émission a repoussé le temps d’antenne du Téléjournal Acadie, qui est exceptionnellement diffusé à partir de 19h cette semaine.

Plusieurs personnes ont critiqué le contenu de l’émission sur Twitter.

Thérèse Thériault, de Moncton, enregistre le Téléjournal Acadie tous les soirs afin de pouvoir l’écouter lorsqu’elle arrive chez elle.

Elle a été surprise de voir une émission qui se penchait principalement sur le Québec alors que la pandémie de COVID-19 se propage à travers le Canada.

«Quand j’ai ouvert mon émission enregistrée et que j’ai vu que c’était encore une fois du contenu sur le Québec, ça m’a frustrée. Ce n’est pas la faute de Radio-Canada Acadie, mais je me demande pourquoi notre émission régionale doit être repoussée», dit-elle.

Elle a dû se tourner vers les chaînes anglophones de CTV News et de CBC News pour entendre parler du Nouveau-Brunswick.

L’avocat Michel Doucet explique pour sa part qu’il est essentiel d’avoir des nouvelles nationales en situation de pandémie, mais il déplore le fait que l’émission spéciale «aborde les questions nationales» tout en «se concentrant surtout sur ce qui se passe au Québec».

«Savoir ce que le premier ministre Legault annonce, c’est intéressant mais ce n’est pas pertinent pour nous à ce moment-ci. Je préférerais voir des choses du Nouveau-Brunswick.»

L’avocat estime qu’il s’agit d’un «manque de respect» envers la population francophone de l’Atlantique. Il dit qu’il n’écoute plus l’émission nationale et qu’il attend maintenant à 19h pour visionner le téléjournal Acadie.

Jacques Verge, ancien directeur d’école, abonde dans le même sens.

«Je ne comprends pas qu’ils ne sont pas capables de nous passer l’émission de Montréal après la nôtre.»

Il a aussi remarqué le même phénomène à la radio locale.

«Mardi, on nous a coupé l’émission radio du midi avec Janic Godin pour prolonger l’émission de Michel C. Auger. On a des journalistes ici qui sont capables de faire le travail, on n’a pas besoin d’écouter M. Auger. Je ne comprends pas», dit-il.

En février, la Société Nationale de l’Acadie avait rappelé à Radio-Canada son mandat pancanadien dans un mémoire publié dans le cadre d’une consultation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

«La Société Radio-Canada (SRC) doit favoriser davantage les avenues pour permettre au contenu culturel hors Québec d’intégrer ses ondes, sans quoi, c’est la mémoire québécoise dans toute sa diversité qui continue d’être préservée au détriment de la nôtre – et de celle de la francophonie canadienne dans son ensemble», disait la présidente de l’organisme, Louise Imbeault.

Pour sa part, le diffuseur public assure que le téléjournal Acadie sera de retour à son horaire habituel le lundi 23 mars.

«Nous comprenons que cette décision a bousculé momentanément les habitudes d’écoute, mais elle découle d’une situation absolument exceptionnelle. Nos équipes d’information régionale demeurent dédiées pour accompagner les citoyens avec une information de proximité multiplateformes», indique Marc Pichette, Premier directeur des relations publiques chez Radio-Canada.

CBC annule temporairement ses bulletins de nouvelles locaux

Les nouvelles locales du diffuseur public anglophone CBC seront centralisées à partir de mercredi en réponse à la pandémie du virus COVID-19.

Cette nouvelle mesure n’affecte pas CBC North, qui dessert les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon, le Nunavut et le nord du Québec.

Cela n’affecte pas non plus les stations régionales du réseau francophone de Radio-Canada.

Dans un communiqué de presse publié mercredi, on peut lire que CBC News Network remplacera la plupart de ses émissions de nouvelles locales par une émission centralisée de nouvelles (produite à Toronto) à 18h et à 23h tous les jours de la semaine.

Les journalistes des stations régionales de la CBC fourniront des nouvelles locales à cette émission nationale.

L’émission Power & Politics est également annulée pour une période indéterminée.

Dennis King, premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, s’est immédiatement insurgé contre cette décision.

«Je suis extrêmement déçu de la décision de CBC News de suspendre ses émissions de nouvelles locales à travers le pays, incluant l’émission CBC News: Compass de l’Î.-P.-É.», a-t-il écrit sur Twitter.

Le premier ministre croit que le partage de l’information locale par CBC News est «vital» alors que la pandémie de la COVID-19 continue de se répandre au pays.

Dennis King a demandé une rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau pour discuter de la situation, et il demande aussi à Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable de CBC/Radio-Canada, d’annuler cette décision.

À noter, la lettre de mandat de ce dernier contient la directive de «renforcer le mandat régional de Radio-Canada/CBC, de sorte que les stations locales diffusent davantage de nouvelles locales».

«Alors que les Canadiens se fient à nous pour les derniers développements dans cette situation sans précédent, nous consolidons temporairement nos ressources (…) pour garantir le meilleur de notre journalisme local et national», indique Susan Marjetti, directrice générale de l’information chez CBC.