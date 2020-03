Coronavirus ou non, les crabiers souhaitent prendre la mer

Les pêcheurs de crabe vont se souvenir des dernières saisons de pêche pendant longtemps. Même si les prises ont été bonnes, ce sont surtout les mesures prises pour protéger les baleines noires, une espèce en voie de disparition, qui ont retenu l’attention.

Cette année, ce ne sont pas seulement les baleines noires qui risquent de perturber la pêche, mais aussi la COVID-19.

«C’est certain qu’il va y avoir un impact, dit Joël Gionet, président de l’Association des crabiers acadiens. L’important, c’est de s’organiser pour que ce soit le plus minime que possible. Il faut se préparer. On fait attention, mais notre travail doit suivre son cours. Personne ne sait ce qui va se passer, mais on sait que le marché du crabe des neiges est fort. Il n’y en a nulle part et il est en demande.»

Depuis le début de la semaine, les pêcheurs de crabe de la Péninsule acadienne ont déjà entamé les préparatifs en prévision du début de la saison de pêche qui pourrait, dans un monde idéal, commencer le week-end de Pâques (à la mi-avril). Certains navires ont déjà été mis à l’eau.

«C’est notre désir de pouvoir sortir en mer à ce moment.»

«Si la quarantaine s’éternise, ça pourrait occasionner des problèmes, mais on se dit qu’on a encore trois semaines devant nous. Si tout se déroule bien, on peut espérer que la situation soit sous contrôle.»

En février, le gouvernement fédéral a annoncé des mesures pour permettre aux pêcheurs de prendre la mer plus tôt, avant l’arrivée des baleines dans les eaux du golfe du Saint-Laurent.

Les travaux de déglaçage devraient commencer jeudi en avant midi, ajoute M. Gionet. Un remorqueur du Groupe Océan doit arriver jeudi matin, suivi d’un brise-glace de la Garde côtière canadienne. Un aéroglisseur doit arriver dans la région au début de la semaine prochaine.

«Ils vont commencer les travaux de déglaçage. J’imagine qu’au cours de la fin de semaine, les ports de Caraquet et de Shippagan seront ouverts. On prévoit des gros vents du sud-ouest aussi, donc c’est de bon augure. On se croise les doigts pour que ça fonctionne», dit Joël Gionet.

D’ailleurs, un sentier de motoneige qui lie Lamèque à Shippagan en traversant l’eau sera fermé cette semaine pour permettre aux brise-glace de faire leur travail.

«Le golfe se libère très bien en ce moment. La tendance des vents est bonne. Les températures à long terme ne sont pas trop froides, donc on reste optimiste.»