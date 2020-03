COVID-19: des milliards $ en aide fédérale pour les Canadiens

Le ministre des Finances, Bill Morneau, doit annoncer des milliards de dollars d’aide fédérale pour amortir le choc financier de l’éclosion de COVID-19 pour les Canadiens.

Les mesures devraient s’élever à 20 milliards $ ou plus.

On s’attend à ce qu’il inclue des mesures pour offrir des paiements directs aux Canadiens afin qu’ils puissent se permettre de suivre les conseils des professionnels de la santé de rester à la maison autant que possible pour prévenir la propagation de l’infection – peut-être par le biais d’une augmentation temporaire de l’Allocation canadienne pour enfants et des subventions aux travailleurs qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi.

L’aide s’ajoutera au milliard de dollars que le gouvernement fédéral s’est déjà engagé à verser pour les systèmes de santé provinciaux, la recherche, l’équipement de protection, l’assouplissement des règles de l’assurance-emploi et la stabilisation économique.

Et c’est en plus du soutien en crédit de 10 milliards $ qui a été mis à la disposition des entreprises.

La vice-première ministre Chrystia Freeland a déclaré que le gouvernement cherchait à imiter ce que des pays comme Singapour ont fait.

Singapour a consacré environ 1 % de la valeur de son économie à des mesures telles que des compléments de salaire pour aider les entreprises à conserver leurs travailleurs, des crédits d’impôt aux entreprises, des liquidités pour innover une fois que les dépenses de consommation auront rebondi et une aide ciblée pour des secteurs particulièrement touchés comme le tourisme et le transport aérien.

Au Canada, 1 % du produit intérieur brut représenterait environ 20 milliards $. Cependant, certains premiers ministres ont averti qu’au moins deux fois cette somme serait finalement nécessaire.