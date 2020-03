COVID-19: les travailleurs saisonniers anticipent le pire

Les travailleurs saisonniers du Nouveau-Brunswick espèrent ne pas être les grands oubliés dans la foulée des mesures annoncées par le gouvernement Trudeau pour atténuer l’impact de la COVID-19 sur la population. De leur côté, les transformateurs de fruits de mer de la province cherchent des solutions pour assurer la sécurité et la santé des nombreux employés des usines de la province.

Le groupe Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers (ASTS), basé dans la Péninsule acadienne, craint que la pandémie de COVID-19 frappe de plein fouet les travailleurs des industries saisonnières qui se trouveront prochainement dans une situation de trou noir, soit la période entre la fin des dernières prestations d’assurance-emploi et la reprise du travail au printemps.

«Puisqu’il est impossible de connaître l’impact de la COVID-19 sur la saison estival 2020, le gouvernement doit dès maintenant réfléchir aux mesures à mettre en place afin de soutenir l’industrie saisonnière et ses travailleurs. En cas de ralentissement économique ou de quarantaine prolongée, de nombreux travailleurs ne pourront reprendre leur emploi ou cumuler suffisamment des semaines pour obtenir leurs prestations d’assurance-emploi à l’automne. Cette situation, bien qu’involontaire, pourrait mettre sérieusement à mal l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick et surtout à celle de la Péninsule acadienne», écrit ASTS dans un communiqué de presse.

«Il ne faut pas paniquer»

De leur côté, les responsables des usines de transformation de la province prennent la situation au sérieux, affirme Gilles Thériault, directeur général de McGraw Seafoods, à Tracadie et président de l’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick.

«Nous avons certaines préoccupations. Ce n’est pas la panique et il ne faut pas paniquer, mais au niveau des transformateurs, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut des mesures pour assurer le bien-être de nos employés dans cette situation, alors toutes les usines sont en train de monter un programme pour les protéger. Il y aura des codes de travail qu’il faudra respecter.»

Gilles Thériault est persuadé que les employés des usines de transformation seront en mesure de travailler ce printemps.

«La sécurité de nos employés est notre grande priorité. Beaucoup de nos employés se demandent s’il y aura même une saison. On pense que oui. Il ne faut surtout pas paniquer. On prend ça au sérieux. On prend toutes les précautions et mesures nécessaires pour qu’on fasse partie de la solution et non du problème.»

Travailleurs étrangers

La pandémie mondiale met cependant en péril la possibilité de recruter des travailleurs étrangers temporaires. On craint qu’une fermeture prolongée des frontières ait un impact sur le recrutement de cette main-d’œuvre de renfort cruciale, particulièrement dans le sud de la province.

«Beaucoup de nos usines de transformation de crabe des neiges ont besoin de ces travailleurs étrangers pour remplir leurs besoins en main-d’oeuvre. Avec la fermeture des frontières, ça peut créer de sérieux problèmes au niveau de notre capacité de transformer. Si ça affecte notre capacité, ça va affecter la pêche, parce qu’on a besoin de cette main d’oeuvre pour transformer la grande quantité de crabes.»

L’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick, ainsi que les organismes semblables des provinces avoisinantes, espèrent bientôt rencontrer les représentants du gouvernement fédéral pour se pencher sur cette question.

«Tout ce qui se passe avec ce virus a certainement des conséquences. Il faut absolument continuer à être vigilant et mettre des mesures en place.»