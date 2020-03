COVID-19: l’industrie du tourisme retient son souffle

Déjà dotée d’une santé assez fragile, l’industrie touristique de la Péninsule acadienne retient maintenant son souffle pour ne pas contracter la COVID-19. Car on le sait tous, quand le Québec tousse, l’Acadie attrape la fièvre dans ce domaine. La «bonne» nouvelle dans tout ça est que le milieu a encore du temps – un peu, mais pas beaucoup… – pour se protéger de la pneumonie de Wuhan.

L’apport économique annuel du tourisme dans la région se chiffre par plus de 13 millions $, selon les données de l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne. Considérée en tant qu’activité saisonnière, elle fait travailler des centaines de personnes à travers plusieurs petites et moyennes entreprises d’hébergement, de restauration, de culture et à vocation commerciale.

Bien souvent, ces mêmes entreprises espèrent une saison estivale exceptionnelle afin de lui assurer des revenus suffisants pour passer à travers les mois plus tranquilles de l’automne, de l’hiver et du printemps.

La COVID-19 peut, à elle seule, détruire tous les beaux résultats de 2019, une des meilleures saisons en une décennie: un taux d’occupation d’hébergement (47%) supérieur de quatre points de pourcentage par rapport à 2018, hausse de 21% des fréquentations à l’Aquarium et Centre marin du N.-B. à Shippagan et de 8% au Village historique acadien de Bertrand.

L’Office du tourisme de la Péninsule acadienne est aux aguets. Son directeur, Yannick Mainville, suit de très près l’évolution de la situation.

Heureusement, cette crise ne survient pas en pleine saison touristique, prévient-il. Car, à part quelques visiteurs en sports motorisés (VTT et motoneige), c’est plutôt tranquille autant dans les réservations que dans les annulations.

Mais il y a déjà quelques impacts importants. Le Salon du VR, prévu au Québec et dans lequel la Péninsule acadienne devait y avoir une belle vitrine, est annulé. L’Expo Gaspésie aussi. L’Expo Nature de Montréal, à la fin avril, devrait subir le même sort.

Localement, l’ÉcoFestival, organisé pour cette fin de semaine, ne sera pas présenté, tout comme CCNB sur scène, programmé au début avril. Le Salon Péninsule, à la mi-avril, est en attente. Des restaurants, comme La Crêpe bretonne à Paquetville, ont fermé leurs portes temporairement alors que d’autres ont arrêté d’accueillir leurs clients à la salle à manger.

Et si les mesures nécessaires de confinement visant à éviter la propagation sont prolongées de quelques semaines, le premier Salon de l’auto électrique à Caraquet et l’ouverture de l’Aquarium et Centre marin du N.-B. pourraient être annulés ou reportés.

Jusque là, ce n’est pas trop pire.

Sauf si la crise perdure jusqu’en juin…

«Pour l’instant, il est encore difficile d’évaluer les impacts pour la Péninsule acadienne, calcule M. Mainville. Nous suivons de très près la situation. Nous sommes présentement en saison basse, alors on ressent un peu moins les premiers effets. Cependant, nous savons que ça peut faire mal. Pour cet été, c’est encore trop tôt à prévoir, sauf que tous les événements organisés en fin avril ou au début mai sont annulés ou en voie de l’être.»

Du temps, personne n’en a de trop. Spécialement dans l’industrie du tourisme. Elle a peut-être un mois, deux tout au plus, pour voir venir et se tourner de bord au besoin.

«C’est mieux que ça arrive là qu’en juin ou juillet, philosophe le DG de l’OTPA. Imaginez un peu les plages, les campings, les restaurants, les attractions et les commerces en juillet si ça perdure. Nous espérons tous ne pas en arriver là. Nous retenons notre souffle et chacun des membres de notre industrie espère que la crise se résorbera avant l’été.»

D’ici là, l’OTPA ne reste pas les bras croisés à attendre que la tempête frappe de plein fouet. Yannick Mainville travaille sur une nouvelle stratégie de promotion post-COVID-19 qui visera une clientèle différente. On voudra sauver ce qu’il y aura à sauver de la saison.

Avec la fermeture des frontières internationales, le DG réfléchit à un marketing davantage local qui viserait essentiellement le Québec et les Maritimes. Car une fois la crise terminée, on croit que les gens voudront plus que jamais voyager pour tenter d’oublier les semaines et les mois de confinement.

«On est tous dans le même bateau…», est obligé d’admettre Yannick Mainville, qui souhaite avoir de meilleures nouvelles à annoncer sous peu.

Des entrepreneurs très inquiets

Il ne manque pas grand-chose pour que l’Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick parle déjà de crise. Les premiers coups de sonde de ses membres tracent déjà un portrait assez sombre de la situation face au COVID-19.

La directrice générale Carol Alderdice a compilé quelques statistiques depuis le début de la semaine. Et ce n’est pas beau à voir.

Sur une échelle de 1 à 10 sur l’impact du virus sur les activités des entrepreneurs touristiques – 1 étant nul et 10 étant la totale -, 32% des répondants ont marqué la note maximale, 3% ont indiqué 9 et 14% ont inscrit 8. Donc, au total, un membre sur deux estime que les impacts seront majeurs sur leur commerce.

Quatre répondants sur cinq calculent que les dommages s’étendront pour les trois prochains mois au minimum, une statistique effrayante quand on prend en compte les évaluations de la Fédération canadienne de l’industrie indépendante. Elle dit que le quart des petites et moyennes entreprises ne survivront pas un mois avec une baisse de 50% de leurs revenus.

Quand on demande le niveau d’inquiétude à Mme Alderdice sur une échelle de 1 à 10, elle répond… 20!

«Nous avons envoyé un premier sondage à nos membres et nous les questionnerons toutes les semaines. Nous recevons des réponses tous les jours. Les impacts sont déjà là. Nos intervenants de l’hébergement ont dû composer avec plusieurs annulations. Nos hôtels sont déjà à 10% plus bas que l’an dernier à pareille date. Plusieurs événements sont annulés. C’est vraiment difficile», admet-elle.

L’AITNB travaille d’arrache-pied avec les gouvernements de Fredericton et d’Ottawa présentement. Mme Alderdice veut assurer qu’une aide financière soit disponible pour ses membres qui vivront d’importantes difficultés à boucler leurs fins de mois. Le fédéral a déjà prévu un milliard de dollars pour venir appuyer l’industrie.

«Mon travail est de m’assurer que nous allons avoir notre part. Notre industrie est en première ligne de combat quand il vient le temps d’aider les communautés en période de crise. Maintenant, c’est nous qui sommes en crise et nous avons besoin de cet aide si nos membres veulent survivre», affirme la porte-parole, en faisant notamment référence aux récents programmes fédéraux d’aide financière pour les travailleurs autonomes et les prestataires de l’assurance-emploi, très nombreux dans le monde touristique.

Planifier l’après-COVID-19

À travers cette urgence financière, il y a aussi la préparation de l’après-COVID-19 à planifier. Car cette situation, d’une durée encore indéterminée, aura nécessairement une fin.

«Pour l’instant, notre message au sein de notre industrie est de préparer déjà la saison 2021 et de récupérer si possible un peu de la saison 2020. Les gens vont pour la plupart remettre leurs plans de voyage à l’année prochaine et il faut être capable de les accueillir. Nous demandons à nos membres de ne pas trop augmenter leurs prix», signifie la DG de l’AITNB. L’industrie du tourisme au Nouveau-Brunswick appuie plus de 42 000 employés et représente près de 9% de la main-d’œuvre de la province. Les visiteurs viennent dépenser environ 1,3 milliard $.

Le tourisme contribue plus de 520 millions $ par année au PIB de la province. Dans l’économie du Nouveau-Brunswick, son apport au PIB se compare à l’apport combiné de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, selon les données de l’AITNB.