Des profs et des élèves qui gardent le contact malgré la fermeture des classes

Malgré la crise du coronavirus et la fermeture des écoles de la province, des enseignants et des élèves du Centre d’Apprentissage du Haut-Madawaska de Clair continuent à se côtoyer sur une base quotidienne.

Chantal Doiron-Pelletier, Joey Nadeau et Marie-Josée Roy, qui sont enseignants de 7e et 8e année, tiennent des rencontres virtuelles avec plusieurs de leurs élèves grâce à la magie de l’internet.

Jusqu’à une trentaine d’élèves prennent part simultanément à ces vidéoconférences pédagogiques grâce à l’application Zoom.

«Le but n’est pas de continuer à enseigner comme en classe et de faire apprendre de nouveaux concepts, mais plutôt d’avoir du plaisir, de socialiser», a expliqué Joey Nadeau, l’un des instigateurs de l’initiative.

«On s’organise pour garder l’intérêt des jeunes et rendre ça l’fun… Je ne suis pas du tout certain que ça fonctionnerait bien si l’on imposait des leçons de mathématiques ou d’accord du participe passé!»

Les rencontres virtuelles, qui peuvent durer entre 30 et 75 minutes, se tiennent en début d’après-midi du lundi au vendredi et impliquent la majorité des élèves du trio d’enseignants.

Mardi, le groupe s’est amusé avec un jeu de devinettes impliquant les lettres de l’alphabet, une activité qui avait initialement été prévue dans le cadre de la Semaine provinciale de la fierté française.

Le lendemain, ce sont des charades qui ont animé la rencontre des participants.

«C’est un rendez-vous qui permet un peu de briser l’ennui et qui donne la chance aux jeunes de garder le contact entre eux. C’est bien beau de jouer à des jeux vidéos, mais certains commencent à trouver les journées passées à la maison un peu longue», a indiqué Joey Nadeau.

L’initiative semble également plaire aux enseignants qui sont eux aussi directement touchés par cet ordre récent de fermeture des écoles publiques du Nouveau-Brunswick.

«Nous sommes aussi tenus de demeurer à la maison, ça nous pousse à essayer de trouver des idées pour bien faire les choses. Tout ça est gratifiant à la fin!», a expliqué le professeur du Centre d’Apprentissage du Haut-Madawaska.

Il a bien pris soin de préciser qu’il s’agit d’une initiative des enseignants et non pas d’une quelconque directive en provenance de l’école, du district scolaire ou encore du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Même si les congés scolaires sont habituellement bien accueillis chez les jeunes, Joey Nadeau dit sentir que certaines inquiétudes ont commencé à s’installer chez plusieurs élèves.

«Oui, il y en a qui sont contents, mais d’autres se posent des questions et sont un peu inquiets au sujet de leurs matières scolaires et de leur cheminement. Certains élèves plus engagés font des travaux à la maison avec des activités d’apprentissage qui ont été suggérées.»

Les écoles de la province ont été fermées pour une période de deux semaines, soit jusqu’au 27 mars. L’avis de fermeture sera sans aucun doute reconduit au cours des prochains jours.