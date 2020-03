Tag: 100 000$ remporté à Shediac

L’ajout du jeu bonus Tag à un billet de loterie peut parfois s’avérer payant.

Un billet chanceux acheté dans un détaillant de Shediac vaudra ainsi à son détenteur la somme de 100 000$.

Le billet gagnant issu du tirage effectué mardi soir comporte les numéros du Tag 417844.

Le tirage du Lotto Max effectué au même moment n’a pas fait de gagnant du gros lot qui était estimé à 55 millions $.

Les quatre lots Maxmillions valant chacun un million de dollars n’ont pas non plus trouvé preneur, si bien que le gros lot du prochain tirage du Lotto Max est estimé à 60 millions $ en plus de six lots Maxmillions d’un million qui seront aussi à l’enjeu vendredi soir.