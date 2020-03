Université de Moncton: plus d’enseignement en classe d’ici la fin du semestre

L’Université de Moncton reprendra progressivement ses activités le 19 mars, mais à distance, en limitant le plus possible le nombre de personnes présentes physiquement dans ses trois campus, a annoncé mercredi matin la direction de l’institution acadienne.

Les locaux de tous les campus de l’Université de Moncton ne seront pas accessibles au public.

«Je remercie les étudiantes et étudiants, les membres du notre personnel ainsi que nos partenaires pour leur collaboration en ces moments empreints d’incertitude. Nous pouvons vous assurer que nous œuvrons à mettre en place les meilleures mesures qui soient pour contenir la progression de la COVID-19, tout en assurant la continuation des activités et de la mission de l’Université», a indiqué le recteur et vice-chancelier par intérim, Jacques Paul Couturier.

Pour l’instant et jusqu’à nouvel ordre, l’Université de Moncton va fonctionner de manière à limiter le plus possible le nombre de personnes devant être présentes physiquement dans ses trois campus. Seules les personnes autorisées pourront travailler sur place dans les campus. Les autres membres du personnel seront invités à travailler à distance.

Sur le plan de l’enseignement, les activités reprendront le 30 mars, mais uniquement à distance, en utilisant une variété d’outils technologiques de communications. Il n’y aura donc plus d’enseignement en salle de classe d’ici la fin du semestre. Les examens seront également faits à distance. Les étudiantes et les étudiants sont invités à ne pas se présenter physiquement dans les campus.