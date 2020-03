Assurer la sécurité, mais aussi le bien-être des résidents des foyers

Au coeur de la pandémie COVID-19, les foyers de soins redoublent d’efforts pour assurer la sécurité et le bien-être de leurs résidents.

Alors que les aînés de la Résidence Prestige confectionnaient des décorations de Pâques, jeudi, Ligouri Arsenault, un résident de la Résidence Vienneau, fredonnait un air de violon à sa femme et ses voisins de chambres.

Kevin Vienneau, le copropriétaire des foyers, souligne que les visites sont présentement strictement interdites à l’intérieur des établissements.

«Les visites des professionnels des soins de pieds, de coiffure et les organisateurs d’activités qui viennent de l’extérieur sont interdites. Même nos commandes de produits sont livrées à la porte. Personne n’entre dans la bâtisse.»

Le copropriétaire assure toutefois que ses résidents sont en bonnes mains.

«Nous avons une équipe superbe. C’est certain, ces temps-ci, ce n’est pas évident pour les résidents, comme pour nos employés (…) mais tout le monde met la main à la pâte.»

M. Vienneau avance que certains employés vont même au-delà pour assurer le bon roulement des foyers.

«Par exemple, une de mes employées n’avait pas de gardienne suite à la fermeture des garderies, donc d’autres ont offert de couvrir des quarts de travail additionnels pour la remplacer.»

Question d’aider les résidents à se «changer les idées», M. Vienneau note que le personnel privilégie la musique, des activités de détentes et des marches à l’extérieur.

«Nous sommes aussi dans le processus de les aider à communiquer avec leurs familles avec un iPad», a-t-il ajouté.

Du côté du Foyer chez Monick, à Petit-Rocher, la propriétaire met aussi les bouchées doubles pour protéger ses résidents.

En plus d’avoir fermé les portes aux visiteurs, Monick Bouchard a offert divers produits désinfectants à ses employés afin de réduire le risque de contamination en dehors des heures de travail.

Elle a également limité les échanges d’articles non essentiels emmenés par les membres de la famille et incité les résidents à se laver les mains avant et après chaque interaction avec d’autres, notamment les parties de cartes.

«On va faire des bingos de plus», a-t-elle ajouté à savoir comment les aînés se divertissaient ces jours-ci.

«D’habitude, on fait ça seulement la fin de semaine, mais maintenant on va en faire plus».

Dans le salon, des films ont remplacé la chaîne d’information qui contribuait à intensifier l’anxiété des résidents, selon la propriétaire.

«La semaine dernière, une de nos résidentes a vraiment eu peur. Elle avait préparé son manteau près de sa marchette et elle disait: moi je suis prête à sortir, si quelque chose arrive, je suis prête à sortir.»

Depuis, Mme Bouchard privilégie les passe-temps divertissants et s’assure de maintenir un lien quotidien, entre les aînés et leur famille, notamment par téléphone.

Aux Foyers chez Annie, à Robertville et Bathurst, les activités se suivent les unes après les autres en cette période d’isolation.

«Une activité a lieu tous les jours, mais on en ajoute d’autres pour garder les résidents occupés», a témoigné Annie Frenette, la propriétaire.

Jeudi, les résidents ont passé l’après-midi à rédiger des messages à leurs proches.

Ils se sont ensuite fait photographier avec leurs mots d’amour qui furent publiés sur la page Facebook des Foyers chez Annie.

«C’est sûr que certains trouvent ça difficile, parce qu’ils étaient habitués à sortir et maintenant ils se sentent pris ici et ne comprennent pas nécessairement pourquoi», a reconnu la propriétaire.

Le personnel arrive toutefois à maintenir le calme au sein des aînés, selon elle.

«Il y en a qui sont inquiets, mais la plupart ne le sont pas puisqu’on essaye de leur changer les idées le plus possible (…). Ils posent parfois des questions et nous essayons de leur expliquer le plus simplement possible.»

Les trois propriétaires avec qui nous avons discuté, jeudi, ont affirmé que la COVID-19 n’avait pas encore entraîné de pénurie de main-d’oeuvre dans leurs établissements et très heureusement, aucun cas d’infection.

«Je touche à du bois», a toutefois lancé Mme Bouchard.