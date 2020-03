Comment relancer l’économie du Nord-Est?

Comment relancer le moteur de croissance économique du nord-est de la province? Dr Herb Emery, enseignant-chercheur à l’Université du Nouveau-Brunswick, suggère quelques pistes.

L’avenir économique du Nord-Est s’annonçait assez prometteur jusqu’en 2005, lorsqu’une avalanche de fermetures a déferlé sur la région.

Avant la fermeture de la papetière d’AbitibiBowater à Dalhousie, en 2008, c’est la cartonnerie Smurfit-Stone à Bathurst qui a fait faillite.

Quatre ans plus tard, la centrale d’Énergie NB, également à Dalhousie, mettait la clé à la porte et en 2013, la plus grande mine de zinc au monde, à Bathurst, cessait ses activités.

«Nous étions sur la bonne piste, mais nous avons déraillé un peu après 2008 et nous avons mis quelque temps à trouver une nouvelle stratégie», a débuté M. Emery, lors d’une discussion présentée par UNB et J.D. Irving la semaine dernière à Bathurst.

«Je crois que le gouvernement commence à se demander: “Qu’est-ce que nous pouvons faire?” (…) Il fait appel au secteur privé et a besoin de conseils puisqu’il réalise qu’une politique uniforme ne fonctionne pas pour tous.»

M. Emery rappelle qu’historiquement, après l’arrivée des baby boomers, la province était confrontée à un manque de travail.

«Maintenant, le problème est que nous sommes devenus tellement bons à forcer l’exode des jeunes que nous faisons face à une pénurie de main-d’oeuvre. Il faut qu’on arrête d’exporter nos jeunes et qu’on commence à exporter nos produits.»

Avant de partager ses suggestions, jeudi dernier, M. Emery a soulevé les «questions à mille dollars» qui brûlent les lèvres de plusieurs maires, entrepreneurs ainsi que celles du comité transitionnel d’adaptation qui a été mis sur pied après la fermeture de la Fonderie Brunswick, cet hiver.

Quelles sont les forces du Nord-Est et comment en tirer le maximum? Comment attirer les investisseurs et retenir les jeunes dans la région? Avons-nous besoin de nouvelles politiques mieux adaptées?

Une économie basée sur la manufacture

À l’aide de données recueillies par EmploisNB, en 2018, M. Emery démontre que le secteur manufacturier du Nord-Est est disproportionnellement grand par rapport au reste de la province.

C’est dans cette industrie, selon lui, que repose le plus grand potentiel économique.

«L’économie du Nouveau-Brunswick n’est pas basée sur les ressources (naturelles), mais sur la manufacture», a-t-il affirmé

«La plupart des ressources que nous produisons sont transformées en autre chose alors oui, posséder du bétail et des forêts nous avantage, mais nous devons cesser de référer à notre économie comme une économie de ressources.»

Le chercheur fait remarquer que le comté de Gloucester compte déjà 120 entreprises usinières dans lesquelles travaillent 3731 employés.

«On estime que les stratégies de développement devraient toujours partir des forces d’une région, au lieu d’essayer quelque chose de nouveau», a-t-il ajouté.

M. Emery incite les entrepreneurs, les maires, les intervenants communautaires et les citoyens du Nord-Est à identifier quelles entreprises du secteur manufacturier seraient «prêts à faire le saut de bon à meilleur».

Il évoque aussi l’importance d’attirer plus de petites et microentreprises dans la région, qui comptent actuellement plus de grandes entreprises que tous les comtés voisins.

Enfin, l’économiste note que le secteur manufacturier constituait 11% de l’économie néo-brunswickoise en 2018, un pourcentage important et qui se traduirait en environ 3 millions $ en produits intérieurs bruts par année.

Attirer des entrepreneurs

M. Emery soulève que les entrepreneurs de la région ou de l’étranger qui cherchent à croître ou à s’installer au Nouveau-Brunswick sont confrontés à une foule de défis et qu’il serait donc avantageux d’instaurer de nouvelles politiques qui leur faciliteraient la tâche.

«Lorsque nous prenons une nouvelle décision sur les politiques de travail, de foresterie ou de taxation par exemple, nous devons nous demander: ‘’comment celle-ci changera-t-elle la position du producteur? (…) Est-ce qu’on facilite la tâche de ceux qui veulent s’installer ici?”»

Les investisseurs ont aussi besoin de stabilité et de transparence, a indiqué l’économiste.

Il dénonce l’incertitude entourant l’avenir d’Énergie NB, la question des émissions de carbone, mais aussi l’instabilité du gouvernement provincial, du moins avant que les députés adoptent à l’unanimité le budget de Blaine Higgs, vendredi dernier.

Les entrepreneurs souhaiteraient également que Fredericton partage ouvertement ses objectifs à long terme et ses priorités, a partagé M. Emery.

«Dans le cas d’un projet d’infrastructure, comment décideront-ils quel projet sera fait avant ou après? Quels critères peuvent faire en sorte qu’un projet soit classé plus haut?»

Le chercheur explique que l’approche «au cas par cas» dissuade souvent les entreprises à investir dans la province.

Identifier des phares économiques

Le port de Belledune. – Archives

La stratégie du phare économique consiste à identifier une ou plusieurs entreprises qui sont prêtes «à passer à la prochaine étape» et qui pourraient, tout en s’accroissant elles-mêmes, donner un coup de pouce aux autres entreprises locales.

«Elles peuvent être petites et nous les rendrons grandes. Elles peuvent être grandes et nous les rendons énormes», a avancé M. Emery.

M. Emery maintient que les phares économiques ne sont pas des entreprises qui s’enrichissent seules, mais qui ont le potentiel d’aider celles qui les entourent à grandir.

Le Port de Belledune, a-t-il suggéré à titre d’exemple, pourrait agir ainsi pour le Nord-Est.

Retenir les jeunes et diversifier sa main-d’oeuvre

Le Nouveau-Brunswick, notamment le Nord et les régions rurales, éprouve de la difficulté à retenir les jeunes adultes.

M. Emery mentionne que l’exode des jeunes vers des centres plus peuplés engendre la majorité du déclin démographique dans la province, mais qu’avec une nouvelle approche à l’éducation et à la formation de la main-d’oeuvre, la situation pourrait s’améliorer.

«Informons-nous suffisamment les jeunes des occasions qui existent dans leur communauté ou les laissons-nous croire qu’ils doivent quitter pour réussir?»

L’économiste ajoute que la région aurait intérêt à diversifier sa main-d’oeuvre en incitant les femmes à combler des postes dans l’industrie de la manufacture, par exemple.

«Comment intéresse-t-on les femmes à l’industrie, aux métiers, ou même à conduire des camions puisqu’il s’agit d’une partie importante dans l’appui des usines?»

Être optimiste

Devant le défi colossal de relancer l’économie, M. Emery rassure la communauté.

«Ce n’est pas un projet à long terme si nous nous y prenons correctement (…) Ça pourrait se faire rapidement et ensuite, le plus grand problème serait d’arriver à répondre à la demande de logements. Alors, soyez optimistes», a-t-il souligné.

De plus, M. Emery estime que la stimulation de l’économie du Nord-Est, étant une région avec un énorme potentiel inexploité, aura un impact positif sur le reste du Nouveau-Brunswick.

«Oui, les choses ont été difficiles, mais je crois qu’avec les bons objectif et les bonnes décisions, elles peuvent s’améliorer.»