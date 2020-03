Du crossfit en ligne malgré un cancer et une pandémie

Matt Bourque, PDG de Crossfit YQM, et Sandra Brady, une habituée du gym. -Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

La pandémie de la COVID-19 se répand au pays, mais ce n’est pas une bonne excuse pour rester assis sur le divan à ne rien faire. Du moins, pas pour un gym de Dieppe, qui rassemble la communauté en ligne pour animer une session gratuite de crossfit ce samedi.

Sandra Brady en est à sa quatrième rechute de cancer du sein. Comme ses traitements ont gravement affaibli son système immunitaire, son médecin n’a pas tardé à lui ordonner de rester chez elle aussitôt que la COVID-19 a fait son entrée au Canada.

Elle fait partie de la population la plus à risque de développer des complications si elle attrape la COVID-19.

Elle ne sort donc plus du tout de chez elle, mais elle ne chôme pas pour autant. En plus de donner des cours à ses deux enfants à la maison et de ses traitements de chimiothérapie, elle rejoint ses camarades chaque jour pour faire du crossfit par vidéoconférence sur la plateforme Zoom.

«Je ne sais pas combien de temps cette situation va durer, donc j’essaie de garder une petite routine et un petit moment de la vie qui est pour moi. Mon entraînement est rendu super important pour moi le matin», nous confie-t-elle.

Au début, Sandra ne croyait pas que la pandémie allait changer son quotidien presque du jour au lendemain.

«Je suis allée voir un de mes docteurs la semaine dernière. Il y avait eu quelques cas au Canada à ce moment-là. Mon docteur m’a dit de ne plus me rendre au gym. Je me disais “ben voyons donc, il capote, lui”.»

Mais les choses ont progressé rapidement. Trois jours plus tard, son gym a fermé ses portes, à l’instar de bon nombre de commerces au Nouveau-Brunswick.

Matt Bourque, cofondateur du gym, a alors choisi de faire du télétravail comme les autres. Dorénavant, ses membres payants se rencontrent en ligne chaque matin pour faire un peu d’exercice.

Pour chasser l’angoisse de ceux qui sont cloîtrés chez eux depuis des jours, il a aussi décidé d’étendre ce service à tous les intéressés samedi matin (le 21 mars). Les détails seront publiés sur la page Facebook et Instagram de Crossfit YQM.

«On veut promouvoir l’activité physique, surtout dans ces temps-ci, parce que c’est bon pour la santé mentale et la santé en général», dit-il en entrevue.

Il assure que cette séance d’entraînement se fera gratuitement et qu’elle s’adresse aux personnes de tous âges.

«On est tous humains et on a tous le besoin d’être proche les un des autres. Pour répondre à ce besoin-là, on se rencontre maintenant en ligne pour s’entraîner ensemble», dit Sandra Brady.