Du yoga en ligne pour combattre la noirceur de la COVID-19

Dans la noirceur apparaît la lumière. C’est le mantra de Brigitte Breau. La noirceur étant la menace de la pandémie de la COVID-19. La lumière étant ses cours de yoga en ligne en direct, qui connaissent un succès sans précédent en cette période trouble.

Pour la Tracadienne âgée de 40 ans, le besoin est venu de la nécessité de bouger malgré le confinement qu’elle s’impose depuis son retour d’Irlande, la semaine dernière.

Enseignante de yoga depuis cinq ans à Caraquet et à Tracadie, elle ne pouvait donc plus avoir accès à ses locaux ni recevoir des adeptes pour une séance.

Elle a donc pensé à offrir ses services en ligne.

«Honnêtement, je ne m’attendais pas à ne plus être capable d’enseigner en revenant de mon voyage. J’ai été prise de court un peu. Mais j’ai besoin de bouger, d’enseigner, de me connecter avec le yoga. C’est là que m’est venue cette idée», raconte celle qui pratique cette activité depuis plus de 10 ans.

Pourtant, il existe déjà une multitude de vidéos en ligne. Mais ce qu’offre Brigitte Breau est différent. C’est un cours en direct par l’entremise des réseaux sociaux.

En plus de bien fonctionner, elle a eu l’agréable surprise de retrouver une bonne partie de cette énergie qu’elle avait quand elle offrait ses cours en temps normal.

«J’ai été étonnée à quel point l’énergie est forte, même en ligne. Ça m’a vraiment surprise. Cette énergie collective est présente même si chacun des participants est chez lui. Le fait de le faire en direct avec eux nous permet de nous accrocher à quelque chose de très stimulant», a-t-elle noté.

Pendant 75 minutes, Brigitte Breau exécute les mouvements du yoga avec ses clients virtuels. C’est facile de rejoindre le groupe. Il suffit de lui envoyer une demande par l’entremise de sa page Facebook (Yoga Brigitte Breau Cya-Ryt350). Après avoir complété les modalités de paiement, les adeptes ont accès à un lien et à l’horaire des séances.

La prochaine est d’ailleurs programmée pour vendredi soir, à 19h30, et elle est gratuite.

«Pour moi, c’est une réaction directe à la COVID-19 parce que je dois rester à la maison. Je voulais continuer à enseigner et je crois que ça fait vraiment beaucoup de bien au monde. Plus qu’à l’habitude. C’est facile de se perdre avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Notre tête est inondée d’informations, on est anxieux, on est inquiet. Ma contribution est de rebalancer la conscience collective en allant chercher les gens chez eux, en leur permettant de lâcher prise et de ventiler», poursuit l’enseignante.

Cette initiative pourrait également devenir permanente, commence-t-elle à penser. Elle a vu que des personnes aiment le concept de ne pas être en groupe.

«C’est un nouvel outil pour moi. Et j’aime ça», conclut-elle.