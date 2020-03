Dans les hôpitaux du N.-B., «on se prépare à toutes les éventualités»

Réduction de services, consignes préventives, dépistage, les deux réseaux de santé de la province se mettent en ordre de bataille pour affronter la pandémie COVID-19.

L’offensive est lancée. Depuis le début de la semaine, Horizon et Vitalité ont réduit leurs services non urgents.

Une interdiction complète des visites aux patients s’applique désormais à l’ensemble des établissements du Réseau de santé Vitalité, à l’exception des unités de soins palliatifs, d’obstétrique et de pédiatrie.

Horizon a commencé à annuler les rendez-vous des services thérapeutiques, de laboratoire, d’imagerie diagnostique, de pharmacie, d’imagerie médicale et de thérapie respiratoire de tous ses hôpitaux ainsi que les services non urgents du Centre de réadaptation Stan Cassidy. Les services réguliers offerts en consultation externe (nutrition clinique, physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, audiologie, travail social, psychologie) sont suspendus.

En basculant en mode gestion de crise, le système de santé s’applique à renforcer sa capacité d’adaptation, explique Dre Nicole Leblanc, médecin-chef régionale du Réseau de santé Vitalité.

«Ces mesures sont prises pour diminuer la contagiosité et réorienter notre personnel vers les activités prioritaires: traiter les cas de Covid-19 au fur et à mesure qu’ils se présenteront tout en assurant un accès aux services de santé pour le reste de la population.»

Un centre d’opération d’urgence se charge de comprendre, en temps réel, l’évolution de la contamination, de faire circuler l’information et d’adapter la réponse du système de santé le plus rapidement possible. «L’information rentre rapidement et nous faisons une mise à jour quotidienne des directives. On se réorganise et on réoriente nos plans d’action au jour le jour», mentionne Nicole LeBlanc.

Les employés et les médecins revenus d’un voyage à l’étranger le 13 mars 2020 ou après, peu importe de quel pays, doivent s’auto-isoler pendant 14 jours suivant leur retour.

Pour le moment, les régies de santé ignorent combien d’employés sont placés en isolement. Selon Dre LeBlanc, plusieurs d’entre eux sont toutefois mis à contribution pour gérer la crise sanitaire depuis la maison.

Les respirateurs artificiels, utilisés notamment pour les patients en insuffisance respiratoire aigüe, sont essentiels dans les cas graves de Covid-19. Le réseau de santé francophone dispose de 71 appareils fonctionnels, mais Vitalité compte aussi 10 respirateurs en inventaire au CHU Dr-Georges-L.-Dumont et a commandé 12 appareils supplémentaires.

Le système de santé néo-brunswickois est-il prêt à faire à une crise sanitaire de grande ampleur? «La situation est évaluée au jour le jour et on se prépare à toutes les éventualités», répond Dre Nicole LeBlanc.

«Nos spécialistes sont en contact quotidiennement avec les spécialistes d’autres provinces. Plusieurs groupes de médecins évaluent notre capacité de réaction, analysent les données au jour le jour, examinent les situations vécues en Chine, en Italie, en France. On ne veut pas se rendre là, on ne pourra y arriver que si les citoyens respectent les consignes de la santé publique.»

Jusqu’à avis contraire, seuls les tests essentiels et urgents seront réalisés. Tous les médecins ont reçu des directives quant à l’importance de ne pas fermer leur bureau ou leur clinique sans rendez-vous, et de privilégier les consultations virtuelles afin de maintenir l’accès aux services médicaux de première ligne et d’éviter le recours aux salles d’urgence pour leurs patients. On prit aussi les citoyens de ne pas demander de prise de sang, sauf en cas d’urgence, pour mieux soulager les services de laboratoire.

Multiplication des tests de dépistage

Deux nouvelles cliniques de dépistage sont en place depuis jeudi à l’Hôpital général de Grand-Sault et à l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin. Elles s’ajoutent aux cliniques déjà en opération au CHU Dr Georges-L.-Dumont, à l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent, à l’Hôpital régional d’Edmundston, à l’Hôpital Régional de Campbellton, à l’Hôpital régional Chaleur et à l’Hôpital de Tracadie. De son côté, Horizon a ouvert des cliniques à Moncton, Saint Jean, Miramichi, Fredericton et dans le Haut de la Vallée.

Les rendez-vous sont offerts à la suite d’un triage effectué par Télé-Soins 811. Les médecins de famille ont désormais la possibilité de diriger leurs patients vers les cliniques, pour assister la ligne téléphonique déjà saturée par les appels.

Pour le moment, le Nouveau-Brunswick n’envisage pas de dépistages à grande échelle comme l’ont pratiqués certains pays tels que la Corée du Sud ou Singapour ou des «services au volant» de dépistage, comme l’organisent certaines régions du Québec.

«La capacité et les approvisionnements des laboratoires sont limités à l’échelle provinciale et pancanadienne. Nous devons prendre soin de faire des choix judicieux pour maintenir l’intégrité de notre système diagnostique», peut-on lire dans une note mars émises par le bureau du médecin-hygiéniste au personnel médical.

«Au cours des prochains jours, la détection d’autant de cas importés de COVID-19 que possible est essentielle pour atténuer la propagation du virus dans la collectivité.»

Chaque citoyen doit faire sa part

Dre Nicole LeBlanc le répète encore et toujours, nous avons tous un rôle à jouer pour lutter contre la Covid-19 en restant chez soi, en minimisant nos contacts, en nous lavant les mains ou en éternuant dans la manche.

«C’est ensemble qu’on pourra lutter contre la pandémie, martèle la professionnelle. Si on veut protéger les personnes vulnérables, ça nous prend l’implication que chaque citoyen.»

Dans une mise à jour publiée jeudi, le PDG Gilles Lanteigne, a lui aussi appelé le public à se plier aux consignes des autorités sanitaires.

«Nous sommes toujours en situation pandémique. Il a été prouvé que la distanciation sociale est l’une des meilleures méthodes préventives qui permettent d’aplatir la fameuse courbe et de donner ainsi un répit au système de santé, souligne-t-il. Pourtant, les gens continuent leurs activités sociales, ils participent aux fêtes d’anniversaire et ils déambulent dans les magasins comme si la COVID-19 n’était que le fruit d’une imagination fertile. Ce virus est bien réel et continuera sa progression si les gens continuent de minimiser son ampleur. S’il vous plaît, aidez-nous à vous aider et respectez les consignes préventives. Isolez-vous et gardez vos distances. En agissant ainsi, vous aussi, vous sauverez des vies.»