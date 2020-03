Vitalité invite les médecins et employés retraités à revenir travailler

Le Réseau de santé Vitalité a lancé, vendredi, un appel général à tous les médecins et travailleurs retraités qui souhaitent prêter main-forte de retourner travailler.

Déjà, plusieurs ont accepté de donner un coup de main en prévision de la propagation du coronavirus.

Le président, Gilles Lanteigne, rappelle que le réseau a mis des mesures en place concernant l’utilisation des équipements de protection individuels pour ses employés et des produits désinfectants.

«En respectant les recommandations de la Santé publique et nos propres lignes directrices,

le réseau assure la maîtrise de ses inventaires, ce qui est un facteur de succès clé pour faire face à la

pandémie et assurer la sécurité de nos équipes et de nos patients.»

Par exemple, les masques de type N95 ne doivent être utilisés que pour certains types de procédures. Il en va de même pour les autres équipements de protection, tels que les masques, les jaquettes, les gants et les visières.