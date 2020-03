La Ville de Moncton évite de justesse un arrêt de travail

Quelque 200 travailleurs de la Ville de Moncton ont conclu une entente de principe avec leur employeur.

Les détails de l’entente ne seront pas dévoilés avant que la section locale 51 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) aient eu le temps de présenter l’entente à leurs membres. Cela pourrait devoir attendre compte tenu de la pandémie de la COVID-19.

Les négociations ont pris place de février 2019 à mars 2020, et se sont poursuivies jusqu’aux petites heures du matin dans la nuit de lundi à mardi dernier.

Les quelque 200 employés municipaux assurent la distribution de l’eau, le déneigement, ainsi que l’entretien et l’exploitation des parcs, des terrains et des arénas.

Leur convention collective était échue depuis le 31 décembre 2018.

«On a des travailleurs occasionnels qui, dans certains cas, sont payés à 65% du salaire d’un employé permanent, et il y avait des travailleurs qui étaient toujours désignés occasionnels mais qui n’avaient pas eu de mise à pied depuis plusieurs années», explique Marcos Salib, représentant syndical.

Il fait savoir que les négociations étaient au point mort et que la situation aurait pu déclencher un arrêt de travail jeudi.

«En négociation, on n’a jamais toujours ce qu’on veut, mais globalement on est satisfaits. Il y a beaucoup de travail qui a été accompli, et on recommande que les travailleurs signent l’entente.»

Jeff Preston, directeur des Ressources humaines de la Ville de Moncton, abonde dans le même sens.

«Nous estimons que l’entente de principe est équitable pour les deux parties. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur la crise actuelle en matière de santé publique, ainsi que sur le bien-être de nos employés et de la collectivité.»