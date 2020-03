COVID-19: six nouveaux cas présumés au Nouveau-Brunswick

Six nouveaux cas présumés de la COVID-19 ont été répertoriés au Nouveau-Brunswick, ce qui porte à 17 le nombre de cas présumés ou confirmés dans la province.

Les personnes touchées sont une femme dans la vingtaine, un homme dans la quarantaine, deux femmes dans la cinquantaine, et une femme et un homme dans la soixantaine. Cinq vivent dans le sud de la province et une dans la région centrale.

Quatre avaient fait une croisière, les deux autres ont été en contact direct avec des cas déjà identifiés.

Au Québec, quatre autres personnes ont perdu la vie après avoir contracté la COVID-19 au Québec, portant le total à cinq morts, tandis que le nombre de cas confirmés s’accélère dans la province.

En début d’après-midi samedi, il y avait 181 cas confirmés, soit 42 de plus que la veille, dont 10 personnes hospitalisées, toutes aux soins intensifs.