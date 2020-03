COVID-19: Personne ne sera laissé de côté, assure le député Cormier

Mercredi, le gouvernement fédéral a annoncé un plan de 82 milliards $ pour aider les contribuables canadiens à surmonter la pandémie de COVID-19. Serge Cormier, le député d’Acadie-Bathurst, laisse entendre que personne ne sera laissé de côté dans ces démarches.

Que vous soyez coiffeuse, pêcheur, agent immobilier ou contractant saisonnier, M. Cormier assure que vous pourrez accéder à l’aide proposée par le gouvernement canadien.

«Nous avons deux types de programmes », a-t-il souligné en entrevue, vendredi.

«Soit le soutien du revenu temporaire pour les travailleurs et les parents et le soutien du revenu à long terme pour les travailleurs.»

Ces mesures viendront en aide à tous les résidents affectés par la COVID-19 à partir du mois d’avril, a indiqué le député.

Ceci comprend les parents qui ne sont plus en mesure de travailler à cause des fermetures d’écoles et de garderies, les individus qui sont infectés par le virus ou en quarantaine, les propriétaires d’entreprise, les travailleurs autonomes et saisonniers.

«Peu importe si vous vous qualifiez à l’assurance-emploi ou pas, que vous êtes travailleur autonome, que vous avez des enfants ou non, que vous êtes malade ou non, nous allons vous aider (…) On ne met personne de côté dans ces mesures-là.»

Le député indique que le deuxième programme, soit celui de soutien de revenu à long terme, est conçu spécialement pour appuyer les Canadiens qui ne se qualifient pas au premier.

«Le résultat de tout ça, c’est que personne n’a besoin de s’inquiéter», a-t-il assuré.

Pour l’instant, c’est-à-dire jusqu’au mois d’avril, M. Cormier invite le public à faire preuve de patience.

«Nous avons dit qu’à partir du 1er avril, les gens pourraient recevoir de l’aide, mais les gens qui se qualifient immédiatement à l’assurance-emploi n’ont pas besoin d’attendre. Ils peuvent postuler en appelant Service Canada ou à partir de leur compte en ligne. Pour ceux qui ne se qualifient pas, une ligne d’urgence doté d’un mécanisme de demandes automatisées sera mise en place dans les prochains jours (…)»

Il avance que le gouvernement, comme les institutions financières du pays, tente par tous les moyens d’alléger le fardeau financier des Canadiens en cette période difficile.

«Nous avons demandé aux grandes banques du pays, et même à UNI (coopération financière), de faire preuve de souplesse envers les clients et les entreprises qui ont de la difficulté à effectuer leur paiement d’hypothèque ou d’auto, par exemple. Ils le font présentement (…) et je les félicite d’avoir pris ces mesures-là.»

Le député rappelle que les déclarations de revenus ont été reportées au 1er juin et que les remboursements des prêts aux étudiants sont suspendus jusqu’au 30 septembre.

Enfin, M. Cormier incite les citoyens d’Acadie-Bathurst à respecter les consignes émises par l’Agence de la santé publique.

«Restez le plus possible isoler chez vous, à la maison. Restez avec votre famille. On sait que ce n’est pas évident et que ça chamboule un peu notre quotidien, mais il faut faire en sorte de respecter ces consignes afin qu’on puisse aplanir la courbe le plus vite possible», a-t-il suggéré.