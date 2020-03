Facebook: les capsules vidéo du père Serge Comeau attirent les fidèles

Pour la première fois – possiblement de l’histoire – les messes dominicales ont été annulées au Nouveau-Brunswick. Pour garder des liens avec les paroissiens, le père Serge Comeau a commencé à diffuser des capsules sur Facebook. Le succès a été instantané.

La première capsule vidéo de 2 minutes a été mise en ligne le 19 mars. En date de dimanche, elle a été partagée plus de 1600 fois.

«Je ne suis pas trop à l’aise avec les médias sociaux, mais j’ai accepté de me plonger là-dedans. C’est d’abord destiné aux paroissiens, mais vu le grand nombre de gens qui l’ont écouté, il faut croire que ça répond à un besoin», dit le père Comeau, responsable de la Paroisse Saint-André (Inkerman, Le Goulet, Inkerman et Shippagan).

En raison de la pandémie mondiale de la COVID-19, le Diocèse de Bathurst a annulé les messes dominicales et les messes en semaine, ainsi que toutes les activités paroissiales, comme les brunchs et les bingos. Certaines églises demeurent ouvertes pour la prière personnelle.

On conseille aussi aux familles de reporter les baptêmes, les funérailles et les mariages. Dans certains cas, les prêtres peuvent toujours présider ces événements, mais uniquement avec les membres de la famille immédiate.

Le père Comeau a l’intention de continuer à produire des capsules pour le web, tant que la pandémie mondiale demandera aux gens de pratiquer l’auto-isolement.

«Les commentaires ont été très positifs. Je pense que les gens se disent que ça fait du bien d’entendre quelque chose de positif. À la maison, les gens sont beaucoup devant Facebook ou ils écoutent beaucoup les nouvelles à la télévision. Je pense qu’à un moment, il faut entendre autre chose. On a besoin de bonté, d’espérance et de compassion. Les gens ont besoin de tranquillité et de paix. Il faut pouvoir en parler aussi.»

Pour le père Comeau, la spiritualité peut aider à apaiser l’angoisse et les craintes qu’ont plusieurs en ce moment difficile.

«La spiritualité est importante. J’ai la conviction que tout le monde en a une. C’est l’orientation qu’on donne à nos désirs et à notre énergie. Je pense que chacun peut puiser des ressources dans sa propre spiritualité pour traverser ce moment. Notre spiritualité est influencée par notre religion. Évidemment, la mienne est marquée par l’idéal et le message de Jésus. La spiritualité chrétienne en est une qui invite à la justice et à prendre soin des autres. On a vu des gens faire des provisions, mais si j’accumule tellement de réserves que j’empêche les autres d’avoir ce qui est nécessaire, la justice n’est plus là.»

Le père Comeau espère que l’humanité sera en mesure de tirer des leçons positives de cette situation mondiale.

«Ça va peut-être nous permettre d’envisager une autre façon de vivre, de faire des choix plus équilibrés et d’adopter des habitudes de vie plus favorables à l’environnement.»