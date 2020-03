Festival régional de la patate de Grand-Sault: retour sur le boulevard Broadway!

Le 60e Festival régional de la patate de Grand-Sault sera marqué par le retour de l’événement sur le boulevard Broadway.

L’annonce, qui risque de faire le plaisir des festivaliers, a été faite par le comité organisateur qui dévoilait jeudi le contenu de la programmation du festival d’été.

L’édition 2020 de l’événement se tiendra du 1er au 5 juillet prochain.

Les soirées du festival comprennent un mercredi country rock avec les groupes Mainlanders et Hazzard et un jeudi rétro des années 60 qui se déroulera avec Gyppsy Reese et Rik Reese.

Vendredi, les groupes de FM Berlin (hommage à Red Hot Chili Peppers) et Big Shiny Maple animeront la foule du festival lors d’une soirée où se tiendra également une dégustation de bières artisanales.

Les Patates douces, le Southern Comfort Band et l’artiste de renom Ria Mae performeront à leur tour samedi soir sur la scène du festival.

En plus du retour du Bistro qui sera animé par des artistes locaux, des prestations urbaines de cirque, un espace pour enfants avec des jeux gonflables et une foire artisanale tiendront également l’affiche.

Le comité organisateur du festival a aussi mis en branle une compétition culinaire de poutine.

Celle-ci doit se dérouler tout le mois de juin dans une douzaine de restaurants participants de la région de Grand-Sault.

Le gagnant du concours, qui sera désigné par un vote populaire et un jury, sera annoncé pendant le festival.

Une chasse à l’as visant à financer les activités du festival devrait reprendre éventuellement après un arrêt forcé cette semaine en raison de la crise provoquée par la COVID-19.

«The show must go on! Nous sommes persuadés de voir les mesures restrictives imposées par les autorités en raison du coronavirus être levées d’ici la tenue du festival», a indiqué David Raines, le président du comité organisateur de l’événement.

«Il y a eu annulation ces temps-ci de plusieurs événements culturels à venir, les raisons sont encore meilleures de venir se divertir à Grand-Sault lors du Festival régional de la patate!»