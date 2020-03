La Distillerie Fils du Roy transforme son alcool en antiseptique pour les mains!

Pandémie mondiale oblige, la Distillerie Fils du Roy réoriente ses activités. Au lieu de fabriqué des alcools spécialisés couronnés à l’échelle nationale et internationale, depuis le 16 mars et ce pour une période indéterminée, l’entreprise de Petit-Paquetville fabrique de l’antiseptique pour les mains.

La Distillerie Fils du Roy souhaite contribuer, à sa façon, à l’effort provincial et mondial pour limiter la propagation de la COVID-19. En date de dimanche, près de 3000 litres d’antiseptique ont été fabriqués à Petit-Paquetville.

La priorité est accordée à ceux qui travaillent de concert avec l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick ainsi que les hôpitaux. L’entreprise tente aussi de fournir les travailleurs sociaux, les épiceries, les stations-service et d’autres entités offrant des services essentiels, mais qui doivent garder un contact avec le public, malgré les consignes demandant à la population de se mettre en auto-isolement.

«Pour le moment, on essaie de garder le prix à 3$ par 250 ml. Ce serait simple d’augmenter le prix, mais on veut le garder bas le plus bas possible pour servir les gens. C’est une contrainte, mais on aimerait garder ce prix jusqu’à la fin de la crise si possible», explique Sébastien Roy, président et cofondateur de la Distillerie Fils du Roy.

Nombreux défis

En temps de crise, la fabrication d’antiseptique pour les mains s’avère une tâche compliquée. Déjà, Sébastien Roy doit diriger les affaires à partir de la maison, car il s’est mis en auto-isolement à la suite d’un voyage à l’étranger.

Sur place, le projet est coordonné par Josée Boudreau, une employée de l’entreprise, mais surtout détentrice d’un doctorat en chimie.

Bien que la Distillerie possédait déjà plusieurs des ingrédients et les pièces d’équipement pour se lancer dans cette aventure, en quelques jours seulement, les défis se sont multipliées. En raison de la pandémie, la Chine ne produit plus plusieurs produits que nous tenons pour acquis.

«On se trouve dans une situation où on ne peut pas s’approvisionner. La Chine a cessé ses opérations, donc il manque de tout, des bouteilles surtout. Chaque jour, on dirait qu’il y a toujours un problème quelque part. On a dû changer notre contenant plusieurs fois. C’est difficile comme situation. On fait des pirouettes à chaque étape. Il y a toujours un problème, mais à la fin du jour, quand on fait le bilan, on se rend compte qu’on a réussi à trouver une solution tout de même.»

Sébastien Roy est très reconnaissant du travail d’équipe à la Distillerie, malgré le stress. Comme il l’explique, les employés ont été donnés le choix de rester à la maison s’ils se sentaient mal à l’aise de se rendre au travail, mais ils ont tous répondu positivement à l’appel. De règlements stricts en matière de salubrité sont imposés.

«On sait qu’il y a des gens qui doivent travailler et sortir de la maison pour servir la population. S’ils ont accès à de l’antiseptique, c’est un stress de moins pour eux, une protection de plus. À la limite, ça pourrait même sauver des vies. Même si c’est difficile, on continue. Ça met un grand stress sur toute l’équipe. Josée a pris le leadership sur place. On fait des méchantes longues journées. Vraiment sans équipe, malgré nos bonnes intentions, on ne serait pas en mesure de répondre à la demande.»

Des entreprises locales soutiennent également les efforts de la Distillerie. Par exemple, JANO Source, à Village Blanchard, a fait un don de plusieurs bouteilles en plastique.

«L’accès aux bouteilles, c’était notre principal problème. On est déjà allé chercher une bonne quantité. Je vais ajouter sur l’étiquette un mot de remerciement à JANO. Je ne sais pas combien coûte une bouteille, mais cette entreprise aurait pu tirer avantage de la situation et nous faire payer.»

Le gouvernement provincial s’avère aussi un précieux allié.

«Les gens vont souvent chialer après le gouvernement, mais en ce moment, il est très présent pour nous. Il est prêt à nous aider avec n’importe quoi. On a des problèmes sans cesse, mais lorsqu’on rencontre une embûche et c’est vraiment un problème qu’on ne peut régler, je contacte un employé assigné à la province. Je peux vous dire que le problème ne dure plus très longtemps avec son aide.»