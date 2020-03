Loblaw prend soin de ses employés pendant la pandémie

L’entreprise Loblaw – qui gère les bannières Atlantic Superstore et Shoppers Drug Mart au Nouveau-Brunswick – annonce une augmentation de salaire de 15% pour ses travailleurs en temps de pandémie.

Les magasins se sont également procuré des panneaux de plexiglas qui seront installés aux caisses afin de protéger les employés et les clients.

L’augmentation de salaire s’appliquera rétroactivement depuis le 8 mars.

Mais la semaine dernière, le géant de l’alimentation avait déjà réduit les heures d’ouverture de ses magasins. L’horaire sera maintenant de 8h à 20h au lieu de 7h à minuit.

«Nos équipes extraordinaires voient la situation actuelle comme une responsabilité envers la population et elles veulent faire une différence», explique Galen Weston, président exécutif de Loblaw.

L’augmentation de salaire est le résultat de négociations entre Loblaw et le syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC Canada), selon un communiqué publié par le syndicat.

Les travailleurs à temps plein et à temps partiel en bénéficieront, d’après l’organisme de défense des intérêts des travailleurs.

Paul Meneima, président du syndicat, invite les autres épiceries à suivre l’exemple de l’augmentation de salaire.

«Nous félicitons Loblaw d’avoir démontré son leadership en ce qui concerne cette augmentation de salaire et nous lançons l’appel à d’autres employeurs de suivre cet exemple.»

Ce syndicat précise que la hausse de salaire sera de 2$ l’heure pour les employés des magasins.

L’Acadie Nouvelle a cherché à obtenir des précisions sur la nature de l’augmentation – 15% ou 2$? – mais le syndicat n’a pas répondu à nos questions dimanche.

90 000 employés

Le TUAC représente 90 000 employés de Loblaw sous les différentes bannières de l’entreprise à travers le pays.

«Le TUAC est déterminé à travailler avec les partenaires de l’industrie pour faire face aux défis reliés à la COVID-19 et pour s’assurer que les Canadiens soient approvisionnés continuellement tout au long de ce processus», déclare Paul Meneima par communiqué.

Du côté de Sobeys, on a annoncé vendredi l’ajout de panneaux en plexiglas pour limiter les contacts entre les clients et les travailleurs.

Sur le compte Twitter de l’entreprise, le président Michael Medline indique que ces écrans protecteurs ont commencé à être installés dans les magasins depuis jeudi le 19 mars.

La première heure de magasinage dans ces magasins est également réservée aux personnes âgées, puisque ces personnes sont plus à risque de développer des complications si elles attrapent le virus.

Dimanche, Sobeys fait aussi allusion à un «programme de paie-héros» (hero pay program), dont les détails seront annoncés lundi, laissant présager plus de rémunérations pour les employés de ces magasins.

Ce programme serait également rétroactif au 8 mars.

Au Nouveau-Brunswick, le salaire minimum doit augmenter de 11,50$ l’heure à 11,70$ l’heure dès le 1er avril.