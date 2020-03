Un psychiatre d’Edmundston incapable de quitter la Turquie

Kemal Divanli, un psychiatre de la région d’Edmundston, se trouve actuellement coincé en Turquie, incapable pour l’instant de revenir en sol canadien.

Le professionnel de la santé est à Izmir depuis près d’un mois pour des raisons familiales.

Samedi, la Turquie a suspendu les vols vers 46 autres pays, dans le cadre de mesures visant à restreindre la propagation de la COVID-19.

Le Canada s’est ainsi ajouté à la liste des 68 pays qui font désormais l’objet de restrictions imposées par le Conseil scientifique du ministère de la Santé turc.

Kemal Divanli avait pourtant pris l’initiative de devancer son retour au Canada de quelques jours à la suite de l’appel lancé la semaine dernière par le premier ministre Justin Trudeau demandant aux Canadiens qui se trouvent à l’étranger de revenir au pays.

«J’ai devancé mon départ du 27 mars au 22 mars, soit la date disponible la plus proche. Malheureusement hier la Turquie a fermé ses frontières et mon vol du jour de le la Turkish Airlines a été annulé», a expliqué en entrevue à l’Acadie Nouvelle le Dr Divanli.

Ce dernier se trouvait à l’aéroport d’Izmir avec ses valises en main prêt à s’envoler en direction d’Istanbul lorsque la nouvelle de la fermeture des frontières est tombée à la suite d’un appel téléphonique provenant de sa soeur.

Kemal Divanli dit avoir reçu du gouvernement canadien l’instruction de contacter son agence de voyages afin de prendre des arrangements visant à revenir au Canada, sans plus.

«Le plus difficile c’est de rester sans information précise, sans contact avec les organismes censés nous informer et nous orienter, sans savoir quoi faire finalement.»

Kemal Divanli demeure pour l’instant dans la résidence familiale de la banlieue d’Izmir, une ville d’un peu plus de quatre millions d’habitants qui se trouve aux abords de la mer Égée.

«Comme au Canada, la plupart des gens demeurent dans leur maison. Beaucoup de commerces et d’entreprises sont fermés ou fonctionnent au ralenti.»

«La situation pourrait quand être pire, j’ai de la nourriture et tout ce qu’il me faut à la maison. J’en profite pour lire, parler à des gens de ma famille et à des amis par le biais d’internet. Je n’ai pas trop à me plaindre, mais je veux quand même revenir chez moi!»

Dimanche, le nombre de décès provoqués par le nouveau type de coronavirus en Turquie s’est élevé à 21.

«Le nombre des personnes infectées est passé à 947. Nous avons perdu 12 de nos patients âgés et comptons 21 décès au total», a indiqué sur le réseau social Twitter le ministre de la Santé, Fahrettin Koca.