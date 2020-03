Une militante de la santé convoite un poste au conseil d’administration de Vitalité

Bien connue pour sa détermination à défendre les intérêts de l’accessibilité aux soins de santé dans le Restigouche-Ouest, Joanne Fortin veut continuer son combat… mais cette fois, de l’intérieur.

Présidente du Comité permanent de la santé de Saint-Quentin et porte-parole du Comité d’action citoyenne du Restigouche-Ouest, Mme Fortin confirme qu’elle briguera un poste au sein du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité lors de la prochaine élection. Plus précisément, elle se présentera pour le poste disponible dans la zone A4, c’est-à-dire de Kedgwick jusqu’à Rivière-Verte.

Mme Fortin a fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières années, notamment pour son implication dans les dossiers des pertes de services à l’hôpital Hôtel-Dieu-Saint-Joseph de Saint-Quentin et de la couverture ambulancière au Restigouche-Ouest.

Joanne Fortin, Saint-Quentin, mars 2020. – Gracieuseté

«Ça fait un moment maintenant que j’y pense. Plusieurs personnes m’ont approché pour me donner leur soutien, alors je me suis dit que c’était le bon temps, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment en santé», indique Mme Fortin.

Ce qui se passe en santé, c’est la formulation qu’elle utilise pour illustrer la récente tentative avortée de fermer les urgences de certains hôpitaux ruraux la nuit.

«Mais ça va plus loin», estime-t-elle.

«On sent qu’il y a vraiment une tendance qui se dessine à couper dans les services de santé, et surtout dans nos régions rurales. J’aime donc mieux avoir un pied dans la machine plutôt qu’en dehors afin de savoir à quoi s’en tenir, mais aussi pour essayer d’améliorer le sort de nos communautés», dit-elle.

Cette dernière se dit également préoccupée par les récents évènements qui ont miné la crédibilité et la pertinence du conseil d’administration du réseau. Elle fait référence à la polémique de la résolution portant sur la fermeture des urgences qui a divisé les membres et même provoqué les démissions de la vice-présidente, Norma McGraw, et du conseiller Jean-Marie Nadeau.

«C’est une période un peu sombre pour le conseil d’administration, mais je me dis que tout ce qui est arrivé aura peut-être un effet positif. Il y aura peut-être des changements qui permettront aux membres de mieux représenter leur région. En tous cas, je le souhaite», dit-elle.

Au cours de son militantisme en santé, Mme Fortin a plus d’une fois eu maille à partir avec le PDG de Vitalité, Gilles Lanteigne, allant même jusqu’à exiger sa démission à plus d’une reprise. Encore aujourd’hui, la Restigouchoise avoue ne pas l’avoir particulièrement en très haute estime. N’empêche, elle dit se porter candidate avec une grande ouverture d’esprit et de façon pacifique.

«Je ne veux pas siéger au conseil pour mettre le trouble, loin de là. J’arrive avec des idées, une expérience et je suis très ouverte au dialogue. Cela dit, je ne veux pas faire rire de moi non plus. J’ai eu mes différends avec M. Lanteigne, c’est du passé. Je me présente pour les intérêts de nos citoyens, et si le PDG partage cette vision, on va avancer», dit-elle.

Outre le Restigouche-Ouest, Mme Fortin dit être très au fait de la situation ailleurs sur le territoire de la zone A4, notamment l’Hôpital de Grand-Sault qui a partagé plusieurs combats similaires à celui de Saint-Quentin.

La conseillère actuelle qui représente la zone A4 est Mme Rita Godbout.