COVID-19: Aucun nouveau cas au Nouveau-Brunswick lundi

Pour une deuxième journée consécutive, il n’y a pas de nouveau cas de la maladie COVID-19 au Nouveau-Brunswick, a indiqué lundi après midi la médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell.

Il y a maintenant 17 cas confirmés dans la province, et tous sont reliés à des voyages à l’extérieur du pays ou des contacts étroits avec des gens qui revenaient de l’étranger.

La Dre Russell a aussi annoncé que le laboratoire du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont est maintenant en mesure de confirmer tous les tests menés au Nouveau-Brunswick, sans devoir les envoyer au laboratoire national à Winnipeg.

Le premier ministre, Blaine Higgs a remercié les entreprises qui se conforment à la déclaration d’urgence et à l’ordonnance obligatoire pour accorder la priorité à la santé et à la sécurité de leurs employés et de leurs clients.

«Le ministère de la Sécurité publique a vérifié les entreprises de partout dans la province, et il a déterminé que 94% d’entre elles se conforment à la loi», a affirmé M. Higgs.

«Personne ne veut en faire une affaire d’application de la loi comportant des accusations et des amendes, mais nous sommes prêts à faire ce qui est nécessaire pour que tout le monde se conforme à la loi, a dit M. Higgs. Nous sommes particulièrement préoccupés par les entreprises qui demeurent en activité malgré l’ordonnance, et par les personnes qui doivent s’auto-isoler et qui ne le font pas.»

Au Québec, le premier ministre François Legault avait prévenu les citoyens qu’il s’attendait à ce que la plus importante augmentation de cas soit enregistrée ce lundi. C’est bel et bien arrivé: le Québec compte désormais 628 cas confirmés, un bond de 409 par rapport aux 219 recensés dimanche.

Il s’agit de la plus importante augmentation de cas dans la province – et de loin – depuis le début de la bataille contre le coronavirus.

De ce nombre, 45 personnes sont hospitalisées, dont 20 aux soins intensifs. Aucun nouveau décès n’a été rapporté lundi: le bilan se maintient à quatre.

D’autres détails à venir.