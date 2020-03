COVID-19 – Une ligne téléphonique pour dénoncer ceux qui refusent d’obéir

Le gouvernement provincial vient de mettre en place une ligne téléphonique destinée à dénoncer les commerces, industries et simples citoyens qui désobéissent aux directives liées au COVID-19.

M. X ne respecte pas la directive d’isolement volontaire… Le propriétaire du magasin Y est allé en voyage et sert toujours ses clients sans s’être mis en quarantaine… Un employé de Z travaille même s’il tousse et n’a pas été testé pour le coronavirus…

Le gouvernement provincial a été submergé d’appels de citoyens inquiets par la propagation du COVID-19 et qui n’hésitent pas à dénoncer leurs pairs qui, à leurs yeux, ne respecteraient pas les consignes d’isolement et de distanciation sociale dictées par le gouvernement. Et le gros de ces appels a abouti sur le bureau du ministère de la Santé, un numéro allégrement propagé sur les médias sociaux.

«Le téléphone ne dérougit pas», nous confiait vendredi dernier une employée de ce ministère lorsque l’Acadie Nouvelle a tenté de joindre le numéro en question. Mais dans les faits, et contrairement à ce qui est véhiculé sur les médias sociaux, contacter le ministère de la Santé – ou tout autre ministère – est futile.

Le gouvernement a plutôt mis en place une ligne téléphonique d’information où les citoyens peuvent rapporter les cas de citoyens, entreprises et commerces qui ne respectent pas les mesures mise en place pour limiter la propagation de la COVID-19. Cette ligne est accessible au 1-844-462-8387.

«Ce numéro vise à enlever de la pression sur notre ligne médicale 811», a indiqué le premier ministre, Blaine Higgs, insistant sur le fait que toute la province doit demeurer aux aguets et tout faire pour «aplanir la courbe».

«Au cours des derniers jours, il n’y a pas eu de nouveaux cas et c’est encourageant. Mais c’est important de suivre les recommandations du bureau de la Santé publique et contrôler nos expositions au virus, car la situation pourrait s’aggraver rapidement», a-t-il indiqué en point de presse.

Application des lois

Outre les bureaux du gouvernement, la GRC confirme avoir elle aussi reçu un bon nombre d’appels au cours des dernières semaines.

En Nouvelle-Écosse, l’introduction de la Loi sur les mesures d’urgence permet à la province d’imposer des amendes de 1000$ aux individus qui ne respectent pas les mesures de confinements ou celle portant sur la limite d’attroupement.

Peut-on s’attendre à recevoir des contraventions similaires ici en cas de non-respects des consignes?

«C’est quelque chose que l’on continue d’évaluer. On n’est pas encore rendu là, et peut-être qu’on n’aura pas à s’y rendre non plus», souligne la porte-parole de la GRC, Julie Rogers-Marsh.

Celle-ci confirme par ailleurs que le corps policier a reçu et reçoit toujours de nombreux appels de «dénonciations» liés à la COVID-19.

«On répond à ces appels, mais on continue surtout à encourager la collectivité de suivre les consignes du gouvernement et de sa médecin hygiéniste en chef», ajoute la policière.

Le premier ministre Higgs a pour sa part confirmé que plus de 700 tests de conformité avaient été effectués au cours des derniers jours auprès de certains commerces et entreprises et que certains avaient échoué.

«Au cours de la fin de semaine, nous avons exercé une certaine surveillance d’entreprises afin de voir si elles se conformaient bien aux règles, et nous avons observé un taux de conformité de 94%. C’est bien, mais notre cible c’est bien entendu 100%. Nous allons faire imposer ces règles et imposer des amendes si nécessaire. On s’attend toutefois à ce que les gens respectent ces règles», a indiqué le premier ministre.

Selon ce dernier, des contraventions pourraient être imposées aux contrevenants et varier selon la gravité de l’infraction. Il a également indiqué que cela pourrait aussi valoir pour les citoyens.

«Il faut des normes et je sais que certaines provinces sont allées plus loin que nous. Mais nous devons rester vigilants», a-t-il indiqué, disant espérer ne pas en arriver à devoir exiger l’imposition de pénalités.

Pour ce qui est des vérifications et des amendes, le premier ministre mise d’abord sur les agents de la Sécurité publique avant les forces policières puisque ce sont des normes sanitaires.