Le programme d’immigration en pause forcée à Saint-Quentin

La crise provoquée par la COVID-19, et notamment la fermeture des frontières canadiennes, a forcé l’arrêt momentané des démarches visant à accueillir de nouveaux travailleurs immigrants dans la région du Restigouche-Ouest.

Le programme de travailleurs immigrants est un bel exemple de succès dans le Restigouche-Ouest. Même si les besoins en main-d’œuvre se font toujours sentir auprès de certains industriels, l’arrivée de ces nouveaux travailleurs a néanmoins jeté un baume sur la problématique.

L’an dernier, le Restigouche-Ouest – et principalement la ville de Saint-Quentin – a accueilli une trentaine de familles de l’étranger, plus précisément 79 immigrants, dont 29 enfants.

Depuis le début de l’année seulement, quatre familles de nouveaux arrivants se sont greffées à la grande famille du Restigouche-Ouest. Une vingtaine d’autres individus devaient également arriver sous peu. Mais la situation de la COVID-19 est venue bouleverser les choses.

«On s’est mis en mode attente. En fait, on a même dû reporter l’arrivée de deux familles qui devaient atterrir au pays en avril. On devait en accueillir également quelques-unes en mai, mais c’est incertain pour l’instant. On n’a rien annulé encore pour elles, mais on suit la situation de très près», souligne Cynthia Blanchette, coordonnatrice du service d’intégration pour les nouveaux arrivants.

En tout, celle-ci s’attendait à accueillir entre vingt et trente familles d’ici les prochains mois.

Dans ce chaos, Mme Blanchette a par ailleurs dû remettre les pendules à l’heure alors que certaines personnes au sein de la population se sont inquiétées de l’arrivée de ces immigrants de l’étranger en pleine période de pandémie.

«On commençait à recevoir des courriels et à voir des publications sur les médias sociaux au sujet des craintes de citoyens face à nos immigrants. C’est vrai que nous avons un nouvel arrivant qui est débarqué en ville dimanche dernier, mais il est en quarantaine comme il se doit. Il ne pouvait pas reporter son vol alors on est allé le chercher en prenant toutes les précautions nécessaires», dit-elle, insistant sur l’isolement volontaire de la personne en question.

Selon Mme Blanchette, ce nouveau venu n’est d’ailleurs pas plus à risque que n’importe quel autre citoyens de la région qui aurait voyagé à l’extérieur du pays au cours des dernières semaines. Mme Blanchette juge du coup important de ne pas tomber dans la paranoïa et pointer (à tort) tous les immigrants du doigt.

Un programme qui fonctionne

En temps normal toutefois, le programme d’immigration fonctionne. À preuve, Mme Blanchette dit recevoir en permanence de bons commentaires, tant des entrepreneurs que des nouveaux arrivants. Et non seulement fait-on venir des travailleurs et leur famille dans la région, mais ceux-ci restent et apprécient leur nouvelle terre d’accueil.

«L’expérience de ces travailleurs, c’est la meilleure carte de visite que l’on peut avoir, la meilleure publicité. Ils deviennent des ambassadeurs pour notre communauté, pour notre province», exprime-t-elle.

Plusieurs des immigrants qui sont venus travailler ici ont depuis obtenu leur permanence au pays. De ce nombre, plusieurs ont choisi de rester plutôt que de déménager vers un plus grand centre.

«C’était une de nos craintes, de n’être qu’une porte d’entrée. Mais ça ne semble pas être le cas», exprime Mme Blanchette.

«Ça me démontre également que le Restigouche-Ouest est une région que l’on sous-estime en terme de qualité de vie. On a quelque chose d’unique ici à offrir et on peut devenir une destination pour les immigrants. En venant ici, nos immigrants visaient souvent à s’épanouir dans leur travail, dans leur vie sociale, être heureux. Pas besoin d’être dans une grande ville pour ça, on peut leur offrir ici», ajoute-t-elle.

En chiffre, 33 immigrants auraient obtenu leur résidence permanente et de ce nombre, dix (seulement) auraient déménagé, ce qui donne tout de même un ratio de rétention intéressant. D’ailleurs, ce sera le prochain grand défi de l’équipe responsable du dossier de l’immigration dans cette partie de la province.

«C’est un peu le même principe que pour notre jeunesse, on doit constamment être à l’écoute des besoins si l’on veut que la rétention fonctionne», dit-elle.