Pas de fermeture des frontières du N.-B. pour le moment, mais…

Le Nouveau-Brunswick n’est pas encore totalement prêt à fermer les frontières avec les autres provinces canadiennes. Toutefois, cette possibilité est à l’étude advenant que la situation du COVID-19 se détériore ici… ou chez les voisins immédiats.

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre Blaine Higgs a indiqué qu’il ne fermerait pas sa frontière avec ses voisines, du moins pas encore. Cela dit, cette probabilité existe et est à l’étude.

Le Nouveau-Brunswick partage ses frontières avec trois provinces canadiennes (Québec, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard) ainsi qu’un État américain (Maine). Jusqu’ici, des précautions ont été prises avec la frontière américaine où les passages ont diminué de 90%. Mais aucune mesure de protection n’a été mise en place pour restreindre ou contrôler la mobilité interprovinciale.

Cette question doit être abordée lors d’un entretien entre tous les premiers ministres provinciaux et le premier ministre Justin Trudeau, ce soir.

«Nous devons avoir un plan et nous travaillons en ce sens. Ce que j’aimerais voir, c’est une harmonisation dans les mesures, une uniformité dans les règles et règlements pour l’ensemble du pays», a indiqué le premier ministre Higgs lors de son point de presse lundi.

Pour le moment également, aucune exigence formelle de quarantaine n’est encore exigée pour les citoyens en provenance d’une autre province canadienne. Mais là encore, les choses pourraient changer rapidement.

«Si un citoyen va à l’Île-du-Prince-Édouard par exemple et qu’il revient ici par la suite, on ne lui demande pas de s’isoler pendant 14 jours. C’est ce qui est en vigueur actuellement. Mais ce que je dis aujourd’hui peut s’avérer différent demain selon l’évolution de la pandémie», précise le premier ministre.

Celui-ci s’est par ailleurs défendu d’attendre des lignes directrices d’Ottawa pour prendre position dans ce dossier.

«Je n’ai pas à attendre après le fédéral pour faire ce que je perçois nécessaire pour le bien-être de notre province. Je ne l’ai pas fait par le passé et je ne le ferai pas maintenant. Je veux plutôt m’assurer que l’on prenne les mesures efficaces entre les frontières», dit-il.

Députés inquiets, mais favorables à la fermeture

Comme c’est le cas depuis le début de la crise, le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, a procédé lundi matin à une rencontre virtuelle avec les six députés provinciaux de sa circonscription. L’objectif est simple: discuter des différentes préoccupations de tous afin de mieux coordonner les actions. Parmi les sujets au menu des discussions, le spectre d’une possible fermeture des frontières interprovinciales.

Si une telle mesure devait devenir réalité, elle aurait un impact monstre sur le Madawaska et le Restigouche, deux régions qui sont collées sur le Québec. En plus d’avoir de répercussions sur l’économie de ces régions, cela pourrait nuire à la mobilité des biens ainsi que celle des travailleurs.

«Est-ce qu’on pourrait voir l’entrée du pont de Campbellton être fermée ou restreinte? Idem à Saint-Jacques, et aux autres points frontaliers de la circonscription? Ça pourrait être une possibilité puisque l’état d’urgence a été décrété dans la province. Et s’il faut fermer nos frontières deux semaines ou un mois, pour s’assurer de limiter la propagation du virus chez nous, alors on devra s’y plier», croit le député fédéral.

Il espère que si cela devait se produire, des mesures seront mises en place pour assurer une certaine mobilité pour les biens, les travailleurs et les services essentiels.

«Jusqu’ici, personne n’a manqué de rien au Restigouche, que ce soit en terme de nourriture ou de biens essentiels. Et je tiens à ce que ça demeure ainsi», a souligné le député fédéral.

Son confrère député de Restigouche-Ouest, Gilles LePage, abonde dans le même sens. Il estime que beaucoup trop de personnes traversent toujours les frontières pour des motifs non essentiels ou non urgents, ce qui à son avis devrait être proscrit en ce temps de crise.

«Je crois que la population doit faire sa part et respecter les consignes d’éloignement. Pour moi, traverser de l’autre côté du pont parce que la bière est moins chère, ça ne cadre pas avec ce que j’estime être une raison valable puisqu’il y en a de ce côté-ci.»

«Mais pour travailler, pour livrer de la marchandise, obtenir un service non disponible à proximité, ça c’est plus raisonnable. Je suis conscient que nous sommes un centre névralgique pour une partie de la population gaspésienne. Mais dans l’ensemble, je n’ai pas de problème à fermer la frontière en cas d’urgence», dit le député, rappelant que moins l’exposition est présente, plus minces sont les risques de propagation.

La proximité entre le Nouveau-Brunswick et le Québec est notamment un enjeu très sensible en cette période de crise. Car outre le fait que plusieurs familles habitent d’un côté comme de l’autre de la frontière, des centaines de travailleurs la franchissent jour après jour. Au Restigouche notamment, bon nombre de citoyens habitant en Gaspésie travaillent au sein du Réseau de santé Vitalité.