Des fermetures au Québec qui ont un impact jusqu’à Tracadie

La décision du gouvernement du Québec de cesser les activités de toutes les entreprises de son territoire, sauf celles qui offrent des services essentiels, jusqu’au 13 avril aura des répercussions sur les activités de MQM Quality Manufacturing, de Tracadie. Car sans acier de ses fournisseurs québécois pour remplir ses stocks, la compagnie devra probablement prendre une pause d’ici une semaine, évalue son président et directeur général Serge Thériault.

Tout le monde est en gestion de la COVID-19 à l’usine qui fabrique des pièces de structures d’acier. Les recommandations émises par Santé Canada sont respectées à la lettre, assure-t-on.

Cela signifie que plusieurs des 75 employés travaillent de la maison, pour ceux qui le peuvent. Quant au personnel nécessaire dans l’édifice, il a été réduit de moitié afin d’éviter toute possibilité de contamination accidentelle.

La direction a procédé à une formule de décalage des quarts de travail, exige une distance d’au moins deux mètres entre chaque employé peu importe l’endroit dans le bâtiment principal et a permis à ceux qui se sentaient moins à l’aise ou qui devaient composer avec des conditions de santé davantage à risque de rester à la maison. Des personnes ont aussi été affectées à une désinfection plus fréquente des lieux.

Ces mesures ont été prises au sérieux, se réjouit le PDG de MQM, en espérant du coup donner l’exemple. Même si cela engendre certains retards dans la livraison de contrats.

Et là, avec la décision du premier ministre François Legault prise lundi, M. Thériault a bien l’impression qu’il aura à freiner la production, puisque presque la totalité de l’acier qu’il commande provient du Québec.

«Peut-être que la façon d’agir du Québec est la meilleure, estime-t-il. En demandant à tout le monde de demeurer confiné pendant trois semaines. Les cas d’infection seront alors tous sortis et on pourra ensuite retourner au travail l’esprit en paix.»

Au ralenti

Pour une entreprise comme MQM qui fait affaire avec le monde, la pandémie de COVID-19 perturbe fortement les procédures habituelles, même si des clauses de force majeure sont incluses dans tous ses contrats. Cela lui permet notamment d’éviter des pertes financières trop importantes.

«C’est un casse-tête, admet sans détour M. Thériault. Tant que notre gouvernement ne nous dit pas de fermer, nous devons honorer nos contrats. Nous parlons régulièrement à nos clients et ils comprennent la situation. Nous n’avons pas de contrôle.»

Étant donné la réduction du personnel sur les lieux, l’entreprise tourne au ralenti. L’incertitude gagne du terrain et la discussion tourne rapidement sur le sujet de l’heure, ce qui constitue une distraction inutile dans un métier de manipulation qui comporte sa part de dangers, explique le PDG.

«C’est une situation mondiale dans laquelle personne n’a de l’expérience. On fait donc du mieux qu’on peut. Surtout avec de l’éducation auprès de nos employés. Au travail, nous pouvons contrôler leur environnement. Après, quand ils rentrent à la maison, nous devons nous fier à leur bon jugement. Personne ne veut être la personne qui va amener le virus dans l’usine parce qu’il n’a pas fait attention», a pu remarquer Serge Thériault.

Cette conscientisation, associée à une certaine crainte, crée une ambiance de travail bien particulière, ajoute-t-il.

«C’est plus difficile, plus morose dans l’usine. C’est plus vide, car il y a moins de travailleurs. On ne sent pas de gaieté. On est craintif l’un envers l’autre. Pas parce qu’on ne s’aime pas, mais parce que la personne d’à côté peut être infectée et on ne le sait pas. Est-ce quelqu’un qui revient de voyage, qui ne respecte pas le confinement, qui est atteint sans le savoir? Voisin de chez nous, Maisons suprêmes (entreprise de fabrication de maisons) a fermé ses portes cette semaine. Mais avec la santé, il n’y a pas de chance à prendre. Les gens comprennent, même si ce n’est pas facile», confie-t-il, en précisant qu’il sent que toute la communauté d’affaires a adopté cette volonté de combattre la pandémie.