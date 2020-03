Les organismes d’aide aux femmes violentées sont inquiets

L’Accueil Sainte-Famille, situé à Tracadie, tend la main aux femmes et aux enfants à risque de violence conjugale en cette période de confinement.

Alors que l’auto-isolement est un bon moyen pour prévenir la propagation de la COVID-19, des organismes voués à la défense des femmes et enfants victimes de violence conjugale sont préoccupés.

«Effectivement, l’isolement va être difficile. Pas d’accès au téléphone, car l’agresseur est toujours là. Pas de liberté, pas de sorties. Ça va être difficile pour tout le monde», dit Nadia Losier, directrice générale de l’Accueil Sainte-Famille.

L’organisme tente de continuer de véhiculer son message sur les réseaux sociaux et à la radio afin d’atteindre le plus grand nombre de gens possible.

«Nos services externes de consultations peuvent se faire quand même, mais pour cela la femme doit avoir accès à un téléphone et du temps seul.»

Malgré tout, l’Accueil est toujours ouvert 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Cependant une femme admissible aux services devra rester en confinement pour une certaine période de temps. Les femmes ayant voyagé à l’extérieur du pays doivent aussi observer une période d’isolement volontaire de 14 jours.

Celles qui ont besoin d’aide peuvent contacter l’Accueil au 395-1500.

Par ailleurs, les dons ne seront plus acceptés à la porte que ce soit des objets, de la nourriture ou de l’argent jusqu’à nouvel ordre.

L’Accueil Sainte-Famille a célébré son 40e anniversaire en 2019. L’an dernier, il a connu le plus haut taux d’occupation (70%) de son histoire.

Depuis son ouverture, il a hébergé tout près de 4900 personnes. Dans les deux dernières années, l’Accueil a vu bondir la présence d’enfants victimes de violence conjugale et familiale (une hausse de 50%).

Lignes d’écoute 24 heures en cas de violence sexuelle au Nouveau-Brunswick:

Violence Sexuelle Nouveau-Brunswick (Fredericton) – (506) 454-0437

Centre d’agression sexuelle du Sud-Est (Moncton) – 1-844-853-0811

Libère-Toi (Péninsule acadienne) – (506) 395-3555

Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour (Shédiac) – (506) 533-9100

Centre l’Éclipse (Edmundston) – (506) 739-7729