COVID-19: le Nouveau-Brunswick reçoit un coup de pouce de 10 millions $

Le gouvernement fédéral versera à la province 10,34 millions $ pour l’aider à répondre à l’épidémie du nouveau coronavirus.

Le 11 mars, le premier ministre Justin Trudeau avait annoncé la mise sur pied d’un fonds d’un milliard de dollars pour soutenir les provinces et l’assouplir les critères d’accession à l’assurance-emploi.

La moitié du fonds (500 millions $) sera consacrée exclusivement aux provinces et territoires, en fonction de leur poids démographique, et non pas selon leur situation sanitaire.

Les détails du projet de loi C-13 ont été publiés mercredi. L’aide accordée au Nouveau-Brunswick sera donc inférieure à celle destinée à la Nouvelle-Écosse (12,9 millions $) mais supérieure à celle prévue pour l’Île-du-Prince-Édouard (2 millions $).

Ce transfert fédéral s’intègre au plan colossal de 107 milliards $ – plutôt que les 82 milliards $ annoncés initialement – adopté mercredi par le Parlement pour tenter de limiter les impacts économiques et sociaux de la crise sanitaire. Ce plan d’aide comprend notamment une aide directe sous forme d’allocations pour tous les Canadiens qui se chiffre à 52 milliards $. Les travailleurs mis à pied, malades, ou en quarantaine et ne se qualifiant pas pour le programme d’assurance-emploi recevront 2000$ par mois durant quatre mois.

Le projet de loi a été adopté à toute vapeur mercredi matin à la Chambre des communes, et le Sénat lui a donné son aval quelques heures plus tard. Il a reçu la sanction royale en début d’après-midi et est donc déjà en vigueur.

Le système devrait être en place dès le 6 avril pour distribuer l’aide aux Canadiens qui en ont besoin. Ottawa débloque aussi 5,5 milliards $ pour l’élargissement de l’Allocation canadienne pour enfants, et confirme un congé de six mois pour le paiement des intérêts sur les prêts étudiants.

Au cours d’un point de presse, Justin Trudeau a indiqué que son gouvernement annoncera d’autres aides directes aux entreprises, notamment pour les plus petites, au cours des prochains jours.