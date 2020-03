COVID-19: Postes Canada s’adapte

Postes Canada annonce de nouvelles mesures pour éviter la propagation de la COVID-19. En plus d’une réduction d’heures dans les bureaux de poste à travers le pays, le service de livraison de courrier appliquera dorénavant une politique nommée «sonner, déposer, quitter».

Cette politique a pour objectif d’éliminer les interactions entre les livreurs de poste et les clients à la porte et de promouvoir les mesures d’éloignement physique et social préconisées par les experts en santé pour limiter la propagation du coronavirus.

«Les employés de livraison cogneront ou sonneront à la porte, choisira l’endroit le plus sécuritaire pour déposer l’article, puis se dirigeront à l’adresse suivante. Ce changement élimine les signatures à la porte et réduit considérablement le nombre de colis envoyés à nos bureaux de poste aux fins de ramassage», peut-on lire dans un communiqué publié lundi en fin de journée.

Les articles qui nécessitent une preuve d’âge, une pièce d’identité ou la perception de droits de douane seront envoyés directement à un bureau de poste aux fins de ramassage. Les clients recevront une carte d’avis par la poste qui indique à quel bureau de poste se rendre pour récupérer leurs articles.

Les heures d’ouverture seront également réduites dans de nombreux bureaux de poste. À partir de cette semaine, ils ouvriront leurs portes une heure plus tard et fermeront une heure plus tôt pour permettre de nettoyer les lieux et de réapprovisionner les stocks. Lors de la première heure d’ouverture quotidienne, la priorité sera accordée aux personnes à risque, dont les aînés et les personnes avec un système immunitaire affaibli. D’autre part, les comptoirs postaux situés à l’intérieur d’entreprises privées pourraient fermer.

«Dans ces cas, nous dirigeons les clients vers le bureau de poste ouvert le plus près.»

D’autres règlements ont été mis en place pour encourager l’éloignement physique et social. Les clients devront se tenir à deux mètres les uns les autres. Dans les petits bureaux de poste, le nombre de clients permis à l’intérieur en même temps pourrait être limité. Des panneaux transparents pourraient bientôt être installés sur les comptoirs afin de protéger les clients et les employés. Bien que l’argent comptant est toujours accepté, Postes Canada encourage les clients à utiliser la fonction de paiement sans contact de leur carte de crédit ou de débit.