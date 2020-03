Le point sur la COVID-19: un demi-million d’infectés dans le monde

Cette employée d’une quincaillerie de Seattle et ce client prennent tous les moyens pour se protéger de la COVID-19. - Associated Press

Pour une quatrième journée consécutive, un nombre record de nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés en Ontario jeudi. Ailleurs dans le monde, la situation continue de se détériorer en Espagne, en Italie et aux États-Unis.

Selon l’organisme WorldOMeter, 3409 cas d’infection au nouveau coronavirus sont répertoriés au Canada. Il s’agit d’une augmentation de 617 par rapport à la même heure mercredi, de 1233 par rapport à mardi et de 1859 depuis lundi.

L’augmentation quotidienne de cas demeure donc stable depuis le début de la semaine, avec 600 nouveaux cas par jour en moyenne.

Le nombre de morts, lui, a augmenté de sept au cours des 24 dernières heures pour atteindre 35.

Les morts proviennent de la Colombie-Britannique (14), de l’Ontario (13), du Québec (6) et de l’Alberta (2).

La grande majorité des nouveaux cas signalés mercredi midi viennent de l’Ontario. Les autorités sanitaires ont annoncé 170 nouveaux cas, jeudi midi, un sommet pour une seule journée depuis le début de la crise. L’ancien record (100) datait de la veille.

L’Ontario totalise maintenant 858 cas. Des 170 nouveaux cas annoncés mercredi, on rapporte une douzaine d’hospitalisations.

C’est toujours le Québec qui rapporte le plus grand nombre de cas avec 1339 (en date de 4h jeudi matin)

Au Nouveau-Brunswick, la dernière mise à jour de la Santé publique, à 16h, mercredi, fait état de 26 cas.

Le nombre de tests de dépistage qui se sont avérés négatifs atteint maintenant 1524. Il était de 1276 mercredi et de 1117 mardi.

Ces données, tant au niveau provincial que national, sont toutefois appelées à augmenter au cours des prochaines heures alors que chaque jurisdiction effectuera de nouvelles mises à jour.

Au Nouveau-Brunswick, la médecin hygiéniste en chef de la province rencontrera la presse à 14h30. Les autorités sanitaires du Québec feront de même à 14h (heure de l’Atlantique).

Dans le monde

Sur la planète, WorldOMeter faisait état à midi jeudi d’un peu plus de 494 000 cas de coronavirus depuis le début la crise. Ce nombre était de 440 000 24 heures plus tôt (soit mercredi midi), 400 000 mardi midi et 355 000 lundi midi.

Le nombre de morts atteint maintenant 22 180, en hausse de 2427 par rapport à mercredi midi. Depuis lundi, la crise a fait pas moins de 6765 morts.

Le nombre de personnes qui ont recouvré la santé après avoir combattu la COVID-19 est maintenant de 119 732. C’est près de 7700 de plus qu’à pareille heure la veille et 16 000 en l’espace de 48 heures.

Si la situation semble se stabiliser tranquillement en Chine, les choses continuent d’être dramatique en Espagne, où le nombre de cas a augmenté de plus de 4500 pour une quatrième journée consécutive et le nombre de morts de près de 700 en 24 heures.

Le pays totalise maintenant un peu plus de 56 000 cas et près de 4000 morts.

C’est toujours en Italie où le nombre de morts est le plus élevé sur la planète depuis le début de la crise. Il s’établissait à 7503 – soit plus qu’en Chine et en Espagne combiné.

Aux dernières nouvelles, plus de 74 000 Italiens sont ou étaient atteints du virus.

Enfin, chez nos voisins américains, le nombre de cas est passé de 55 081 à 68 905 et le nombre de morts de 785 à 1037 au cours des 24 dernières heures.

À titre comparatif, jeudi midi, les États-Unis comptaient 208 cas de COVID-19 par tranche d’un million d’habitants, contre 90 pour le Canada (en hausse de 16 par rapport à mercredi), 1230 pour l’Italie, 1202 pour l’Espagne, 140 pour l’Angleterre, 387 pour la France et 56 pour la Chine.