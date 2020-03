Prestation canadienne d’urgence: qui y aura droit?

Le gouvernement fédéral a annoncé mercredi une nouvelle Prestation canadienne d’urgence (PCU) qui viendrait remplacer les allocations de soins d’urgence et de soutien d’urgence, annoncées ultérieurement.

Qu’est-ce que c’est?

Une prestation imposable de 2000$ qui serait versée toutes les quatre semaines. Elle serait offerte du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. Et oui, l’argent est rétroactif.

Qui y a droit?

Tous les travailleurs qui perdent leur revenu à cause de la pandémie de la COVID-19, qu’ils soient salariés, travailleurs contractuels ou travailleurs autonomes, qu’ils soient admissibles à l’assurance-emploi ou non. Sont admissibles ceux qui ont plus de 15 ans et ont eu des revenus de plus de 5000$ l’année précédente.

La PCU est offerte aux Canadiens qui ont perdu leur emploi, qui tombent malades, qui sont mis en quarantaine ou qui prennent soin d’une personne atteinte de la COVID-19. Elle est aussi disponible pour les parents qui n’ont plus de salaire parce qu’ils doivent cesser de travailler pour s’occuper d’enfants malades ou rester à la maison en raison de la fermeture des écoles et des garderies.

Mon employeur doit-il me mettre à pied pour recevoir la PCU?

Non. Les travailleurs qui ont toujours un emploi, mais ne reçoivent plus de revenu en raison des interruptions de travail causées par la COVID-19, sont admissibles à la PCU. Le fédéral a indiqué qu’il souhaite garder le lien d’embauche entre les employés et les entreprises.

Devrais-je faire une demande pour des prestations d’assurance-emploi et la PCU?

Idéalement, non. Les Canadiens qui touchent déjà des prestations de l’assurance-emploi continueront de les recevoir. Si votre demande d’assurance-emploi n’a pas encore été traitée, elle sera transférée automatiquement à la PCU.

Si vos prestations d’assurance-emploi prennent fin avant le 3 octobre 2020 et que vous n’êtes pas en mesure de retourner au travail en raison de la COVID-19, vous pouvez présenter une demande de PCU une fois que vos prestations prendront fin.

Comment est-ce que je fais une demande?

Un portail en ligne sera mis en place d’ici le 6 avril pour cette nouvelle aide fédérale prise en charge par l’Agence de revenu du Canada. Le fédéral indique que l’argent sera envoyé dans les 10 jours suivant la demande. Il n’est pas clair, à ce stade-ci, si l’argent sera envoyé par chèque ou par dépôt direct.