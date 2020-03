La tempête parfaite frappe la région Chaleur

Ayant à peine eu le temps de se relever de la fermeture de la Fonderie Brunswick, en décembre, la région Chaleur s’est fait frapper par la suspension des activités à la mine Caribou. Ceci, jumelé à la crise pandémique et une économie plus incertaine que jamais, constitue «la tempête parfaite», selon le maire de Bathurst.

Paolo Fongemie a poussé un long soupir, jeudi, avant de partager ses inquiétudes avec le journal.

«C’est un autre coup dur. C’est la tempête parfaite», a-t-il articulé.

«Avec la Coronavirus, c’est difficile d’imaginer un pire scénario pour notre région.»

La fermeture temporaire de la mine Caribou, annoncée jeudi par l’entreprise minière Trevali, entraîne la perte de 330 emplois bien rémunérés.

«Elle impacte aussi la chaîne d’apprivoisement (…)» , a souligné le maire de Bathurst.

«Pour certaines entreprises qui avaient des contrats avec Caribou, c’est la perte de peut-être 10 ou 15% de leur chiffre d’affaires. Souvent, c’était aussi les mêmes entreprises qui étaient dans la chaîne d’apprivoisement de la Fonderie.»

En novembre, l’entreprise Glencore Canada avait aussi annoncé la fermeture, cette fois définitive, de son usine de transformation de fer, à Belledune.

Celle-ci avait entraîné la perte de 420 emplois à hauts salaires.

M. Fongemie note que les postes de la mine Caribou étaient cruciaux à la région, particulièrement en cette période de crise pandémique où les commerces locaux font face à des défis importants.

«On vient de perdre 330 personnes qui avaient de bons salaires et qui auraient pu nous aider à encourager l’économie locale, donc le commerce à détail va également écoper», a fait savoir le maire.

Les entreprises de camionnage, elles, viendraient aussi de perdre leur seul et unique client, selon M. Fongemie.

«Ce n’est pas facile aujourd’hui, ce n’est vraiment pas facile. Hier, j’étais abattu (…)»

Le maire espère que le gouvernement prendra de mesures concrètes pour relancer l’économie du nord de la province une fois que la crise de la COVID-19 sera atténuée.

En isolement volontaire chez lui, à Pointe-Verte, Daniel Guitard, le député provincial de Restigouche-Chaleur, a appris la nouvelle en même temps que ses concitoyens, jeudi matin.

Bien que la mine Caribou ne se trouve pas dans sa circonscription, le député a accepté de commenter la fermeture temporaire, sachant que celle-ci devrait affecter toute la région Chaleur.

«J’étais désolé d’apprendre la nouvelle, quoiqu’on se doutait, depuis la fermeture de la fonderie, que ça pouvait s’en venir (…)», a-t-il affirmé.

«Il avait tout de sorte d’implications pour la mine avec le départ de Glencore (propriétaire de la fonderie Brunswick) et la possibilité était là. On le sait, on ne va pas se faire de cachettes.»

Jeudi, le président-directeur général de Trevali, Rucus Grimbeek, avait confirmé que la mine de Bathurst éprouvait des difficultés depuis environ 1 an en raison de la baisse importante du prix du zinc et de la hausse du prix de transformation.

Il a toutefois nié que la fermeture de l’usine Brunswick avait eu un impact sur la mine Caribou.

En ces temps difficiles, M. Guitard se raccroche à l’idée que Trevali n’a pas fait croix sur l’opération de Bathurst.

En effet, le PDG a annoncé, jeudi, que le site minier serait entretenu à l’aide d’une vingtaine d’employés afin de préserver ses ressources.

«Moi, personnellement, j’ai espoir que ça pourrait rouvrir et qu’on pourrait profiter de tous les minerais qui restent là», a exprimé le représentant de Restigouche-Chaleur.

«On sait que la mine n’en a pas pour 25 ans parce qu’au départ, on avait parlé de six, sept, peut-être dix ans au maximum. Mais quand même.»

Pour sa part, Denis Caron, le président-directeur général du Port de Belledune, appréhende également l’annonce de Trevali comme «un coup dur» pour l’économie régionale.

Il note toutefois qu’il est difficile de mesurer l’impact de la fermeture sur les installations portuaires.

«Trevali, pour l’instant, ce n’était pas vraiment un client du port. C’était plus un client à la fonderie», a-t-il clarifié.

La suspension des activités ne devrait donc pas avoir d’impact direct sur M. Caron et son équipe.

Cela dit, il s’agit tout de même d’une occasion perdue.

«Avec la fermeture de la fonderie, il avait une opportunité pour le Port de prendre les matériaux (de la mine) et les exporter par navire ailleurs dans le monde (…)», a-t-il expliqué.

«Est-ce que l’impact est négatif? C’est difficile à dire pour le moment parce qu’on n’a pas vraiment eu la chance de regarder à ça. Mais on sait que ça pouvait avoir un impact positif (…)»

La mine Caribou est une mine de cuivre-plomb-zinc située dans le camp minier à l’ouest de Bathurst. Découverte en 1955, elle a connu quatre fermetures au fil des ans.