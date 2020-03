Poursuite policière: deux Néo-Brunswickois arrêtés au Québec

Deux Néo-Brunswickois pourraient faire face à des accusations à la suite d’une opération policière qui s’est déroulée dans l’Est du Québec, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Dans un communiqué de presse, la Sureté du Québec rapporte que vers 2h45, les policiers du poste de la MRC de St-Pascal, dans le Bas Saint-Laurent, ont tenté d’intercepter un véhicule pour une infraction sur l’autoroute 20 en direction ouest à Kamouraska.

Selon la police, le conducteur n’a pas obtempéré et a décidé de poursuivre sa route.

Vers 4h00, suite à un ratissage, les policiers de La MRC de L’Islet ont réussi à localiser le véhicule suspect à Saint-Jean- Port- Joli (soit à une soixantaine de kilomètres du lieu de l’infraction).

Les trois occupants du véhicule ont été arrêtés .

Le conducteur, un homme âgé de 27 ans, de l’Ontario, devrait comparaître sous des accusations relatives à la conduite pendant une interdiction en vertu du Code criminel, à la possession de métamphétamine, à la fuite, au recel (plaque factice) et à un bris de probation.

Les deux occupants, un homme et une femme âgés de 30 et de 27 ans, du Nouveau-Brunswick, ont été remis en liberté et leur dossier sera déposé sera soumis à la direction des poursuites criminelles et pénales pour étude.