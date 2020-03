Un homme de Saint-Jacques accusé de possession de porno juvénile

Un homme âgé de 70 ans de Saint-Jacques, dans le Madawaska, a été accusé dans le cadre d’une enquête sur des images d’enfants exploités sexuellement entreprise en septembre 2019.

Le 23 mars, Joseph Denys Bourque a été accusé d’accès à la pornographie juvénile et de possession de pornographie juvénile. Il comparaîtra en cour le 30 juin pour inscrire son plaidoyer.

Le 22 octobre 2019, après avoir reçu des renseignements du Centre national de coordination contre l’exploitation des enfants de la GRC, des policiers ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de Saint-Jacques. Les policiers ont saisi plusieurs appareils électroniques et ont arrêté un homme de 70 ans sur les lieux.

Le Groupe de lutte contre l’exploitation d’enfants dans Internet (qui est formé de policiers de la GRC et de policiers du service de police de Saint John et du service de police régional de Kennebecasis), les Services de criminalistique numérique de la GRC et la Force policière d’Edmundston ont participé à l’enquête.