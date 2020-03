COVID-19: la bataille pourrait durer des mois

Le sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada a brossé un portrait peu réjouissant de la situation canadienne au sujet de la pandémie de la COVID-19.

Le Dr Howard Njoo estime que la bataille est loin d’être terminée. Elle pourrait durer « des mois » et il faudrait se préparer à une seconde vague du virus.

Il a formulé vendredi ces commentaires lors d’une conférence de presse. Samedi matin, le nombre de cas au Canada est monté à 4757, dont 55 morts.

Au Québec, on compte plus de 2000 cas – plus du double des 993 cas en Ontario.

Une lueur d’espoir est survenue de la part de la Colombie-Britannique. La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, a dit vendredi que la courbe avait cessé sa croissance et a appelé les résidents à poursuivre leurs efforts de distanciation physique.

Pas d’exception la fin de semaine

Même si c’est la fin de semaine, le premier ministre Justin Trudeau a tenu à rappeler à la population via Twitter de rester chez elle.

« C’est sérieux. Faites ce qu’il faut et restez à la maison », ajoutant que ceux qui choisissent de se réunir avec leurs proches et leurs amis risquent de mettre d’autres personnes en danger.

Alerte à la fraude

Le ministère des Finances du Canada a averti la population de prendre garde aux messages texte frauduleux.

Si on a reçu un message indiquant qu’on a reçu un dépôt de la Prestation canadienne d’urgence, il ne faut pas cliquer pas sur le lien, car il ne provient pas du gouvernement.

Quatre décès à bord d’un bateau de croisière

Quatre passagers sont morts à bord d’un navire de croisière maintenant ancré au large des côtes du Panama, a annoncé vendredi la compagnie de croisière.

Deux personnes à bord du navire ont aussi été déclarées positives à la maladie à COVID-19, alors que des centaines de passagers ne savent pas pendant combien de temps ils resteront en mer.

Affaires mondiales Canada a dit être au courant que 248 Canadiens se trouvent à bord du navire, soit 247 passagers et un membre d’équipage.

L’entreprise Holland America Line a confirmé qu’aucun Canadien n’est décédé.

La vérité est mise à l’épreuve par les théories du complot

Le nouveau coronavirus menace la santé des Canadiens, mais pour certaines personnes, la pandémie galvanise leur crainte qu’il s’agit d’une stratégie gouvernementale pour miner la liberté, selon des experts qui étudient les théories du complot.

Les attaques terroristes, les désastres naturels, les effondrements de l’économie et la pandémie actuelle de la COVID-19 sont des événements qui alimentent les théories du complot, selon le sociologue de l’Université de Victoria Edwin Hodge, qui étudie l’extrême-droite.

« Simplement croire que c’est un accident ne suffit pas, a dit M. Hodge. Une des choses que je constate, c’est ce que ces théories offrent une forme d’ordre dans un contexte chaotique. »

Il a ajouté que cela était vrai autant d’un point de vue politique que social.

Les gouvernements ont fermé l’accès aux espaces publics et privés, demandé la pratique d’éloignement physique et exigé des quarantaines volontaires de 14 jours pour les voyageurs afin de ralentir la propagation de la COVID-19. Ces mesures seront perçues par certains comme des tactiques de contrôle, croit M. Hodge.

« Ce qu’ils comprennent, c’est que les droits constitutionnels n’ont plus d’importance, a dit M. Hodge. Nous allons maintenant séparer et isoler les gens et c’est comme ça qu’on va vous avoir. »

Selon David Black, un spécialiste des théories de la communication à l’Université Royal Roads, à Victoria, au moment où la planète entière est touchée par la pandémie, une bataille pour la vérité se poursuit cependant que nous vivons dans une ère où les faits et l’information sont souvent tordus.