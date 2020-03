 COVID-19: la majorité des morts au Québec était âgée de 80 à 89 ans

Maintenant que la pandémie de coronavirus a fauché son lot de vies au Québec, il est possible d’établir un profil statistique sommaire de ses victimes.

Dans les 22 cas répertoriés samedi, aucun n’avait moins de 60 ans, a tenu à préciser le directeur de la santé publique du Québec, Horacio Arruda, au cours de la conférence de presse quotidienne qui fait le bilan de la lutte au coronavirus, au parlement.

« La majorité des cas ont entre 80 et 89 ans, deux cas avaient 90 ans et plus. On voit qu’à partir de 70 ans, le risque va en augmentant. »

M. Arruda a expliqué qu’il était en mesure d’établir certaines statistiques, maintenant qu’il y avait davantage de pertes de vie causées par le COVID-19.

Il voulait aussi démontrer pourquoi les mesures de protection et de confinement des personnes âgées étaient beaucoup plus strictes.

Toutefois, le directeur de la santé publique tenait également à livrer un message d’espoir, pour tous ceux qui ont 60 ans et moins.

« Même si le coronavirus est fatal, la majorité des malades vont en guérir, une bonne proportion n’iront même pas à l’hôpital, et même que pour certains, ça va passer comme un rhume banal. »

Néanmoins, il martelé le message réitéré depuis le début de la crise: il faut s’isoler « pour protéger les autres », pour ne pas « devenir des bombes pour les plus vulnérables ».

En outre, dans les dernières 24 heures, le nombre de personnes infectées a bondi de 477, à 2498, tandis que 164 personnes étaient hospitalisées (+23), 57 en soins intensifs (+7).

Les autorités ont assuré qu’elles s’attendaient à cette progression et que tout est monitoré. « On n’est pas en perte de contrôle, je tiens à le dire, parce que vous participez avec nous », a conclu M. Arruda.