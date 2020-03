COVID-19: Le secteur forestier fier de son statut de service essentiel

Le secteur forestier du Nouveau-Brunswick parvient à naviguer à travers les vagues provoquées par la crise de la COVID-19 qui sévit partout au pays.

Forêt NB, la voix de l’industrie provinciale des produits du bois depuis plus de 60 ans, s’est d’ailleurs dit heureux de voir le gouvernement du Nouveau-Brunswick identifier le secteur forestier comme étant essentiel.

L’organisme n’a pas manqué de rappeler qu’il demeure actif pour aider à fournir des produits finis dont plusieurs servent à contrer la propagation de la COVID-19.

«Certains l’ignorent, mais derrière un masque porté par un médecin ou une infirmière qui soigne, il y a des matériaux provenant de l’industrie forestière qui entrent dans la fabrication et un employé qui travaille dans une usine de pâte et papier. La pâte qui vient du bois est en fait la première composante d’un masque», a souligné Mike Legere, le directeur de Forêt NB.

Contrairement à d’autres secteurs manufacturiers et à certains types d’entreprises durement touchés par la crise de la COVID-19, l’industrie forestière réussit assez bien à se tirer d’affaire dans les circonstances.

«Les marchés demeurent assez bons, peut-être même encore meilleurs que d’habitude avec une demande assez forte ces temps-ci pour les produits sanitaires comme le papier hygiénique et les lingettes désinfectantes», a expliqué le directeur de Forêt NB.

«Toutes ces marchandises qui sont transportées dans les différents marchés nécessitent des palettes pour l’expédition, comme celles qui sont fabriquées par des entreprises comme le Groupe Savoie à Saint-Quentin. Encore une fois, ce sont des dérivés de la fabrication de produits forestiers», a ajouté Mike Legere.

Ce dernier a indiqué que des mesures d’hygiènes supplémentaires ont été mises en place par la totalité des entreprises forestières du Nouveau-Brunswick.

«Il y a des protocoles en place qui visent à respecter les mesures imposées par la Santé publique. Ce que j’ai vu personnellement, c’est que ces protocoles surpassent souvent les règles qui sont vigueur.»

«Il a fallu mettre la barre encore un peu plus haute pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs et éviter la transmission du virus. Malgré tout, le travailleur a toujours le choix de ne pas rentrer au travail s’il croit que sa santé est menacée, mais jusqu’à maintenant les employés semblent satisfaits des mesures en place et sont conscients du rôle important qu’ils ont pour maintenir l’industrie en opération», a expliqué le directeur de Forêt NB.