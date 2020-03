La COVID-19 et les funérailles, comment s’organise-t-on au N.-B.?

Pandémie ou pas, des gens meurent tous les jours et de toutes sortes de causes.

Bien qu’ils soient également affectés par la crise de la COVID-19 et que certains services soient offerts avec restrictions, les salons funéraires ne sont pas en congé. Loin de là.

«On ne peut pas arrêter. Nous ne sommes pas officiellement considérés comme étant un service essentiel, mais nous le sommes bel et bien à notre manière. On doit faire quelque chose pour s’occuper des défunts, mais aussi être présent auprès des familles endeuillées», raconte René Levesque, gérant du salon funéraire Maher’ s de Campbellton.

Dans les salons de la province, la limite pour les visites et les cérémonies a été fixée à dix personnes, incluant le personnel funéraire. Il s’agit là d’une politique provinciale. Dans la province voisine de la Nouvelle-Écosse par exemple, cette limite est de cinq. Pas question donc d’ouvrir les portes au grand public pour la tenue de visites au salon ou de veillées funéraires.

«On garde le tout au strict minimum sachant très bien que ce n’est pas une situation idéale pour les familles. Dix personnes, ce n’est pas beaucoup. Mais on veut que tout le monde demeure en sécurité. On fait rentrer les gens par petits groupes seulement. C’est pourquoi, chez la grande majorité des salons un peu partout en province, les gens ont tendance à repousser les funérailles», explique Nancy Matthews, présidente de l’Association des directeurs funéraires du Nouveau-Brunswick, elle-même directrice du salon Castle Funeral Home à Saint-Jean.

Selon elle, il s’agit d’une situation somme toute difficile à gérer pour les familles, particulièrement les familles nombreuses qui ne peuvent se rassembler et pleurer tous ensemble.

Au Salon Maher’ s de Campbellton, on observe également cette situation engendrée par les restrictions provinciales. Certaines familles préfèrent là aussi tenir leurs cérémonies un peu plus tard dans l’année.

«Il y a des gens qui préfèrent repousser parce qu’ils ne veulent pas précipiter les choses, ils veulent que bien faire les choses. Et c’est correct. D’autres par contre choisissent de dire au revoir à leur proche le plus vite possible, question de pouvoir faire leur deuil. En ce moment, je ne vois pas de tendance, c’est vraiment moitié-moitié», soutient-il, concédant qu’il s’agit d’un choix difficile pour les familles.

Pour Mme Matthews, cette conjecture pour le moins inusité de la COVID-19 affecte en effet tous les membres de salons funéraires.

«C’est une période vraiment particulière. On nage tous un peu dans l’inconnu. Ça change tellement rapidement au cours des derniers jours que nos propres règles pourraient elles aussi être appelées à changer. Il y a deux semaines, la limite pour entrer dans les salons était de cinquante personnes maximum, et elle est passée à dix. On s’adapte du mieux que l’on peut. Mais chose certaine, on doit suivre les consignes provinciales… et on ne peut arrêter. Nous sommes les seuls à pouvoir transporter et nous occuper des dépouilles», dit-elle.

M. Levesque confirme également que cette période de grandes incertitudes au sein de la population l’est tout autant pour les salons.

«Si plusieurs personnes décident de reporter les arrangements et célébrations de quelques mois, on risque d’avoir un été surchargé. Et on ne sait pas ce qui va arriver d’ici quelques semaines. On voit le nombre de décès liés à la maladie ailleurs dans le monde. On souhaite évidemment que ça n’arrive pas ici, mais ça demeure une probabilité qu’on ne peut ignorer», indique-t-il.