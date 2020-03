COVID-19: Québec installe des barrages policiers dans la province

Des barrages policiers interdiront désormais l’accès au régions du Nord et de l’est du Québec à compter de 17h samedi.

Tout déplacement jugé non essentiel sera interdit et les voyageurs seront donc priés de faire demi-tour.

Des points de contrôle policier seront érigés sur les routes menant au Bas-Saint-Laurent, à l’Abitibi-Témiscamingue, à la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Nord-du-Québec, aux Terres Cris du Québec, et au Nunavik.

C’est ce qu’a indiqué la vice-première ministre Geneviève Guilbault qui a fait le point sur la situation de la COVID-19 au Québec en l’absence du premier ministre François Legault, qui a pris une journée de congé samedi.

On veut ainsi protéger ces régions de la propagation, puisqu’on y retrouve des « populations plus âgées et plus vulnérables, avec plus de problèmes de diabète et autre », a expliqué le directeur de la santé publique, Horacio Arruda.

« C’est vraiment préventif, a-t-il déclaré. On ne fait pas une barrière totale, mais on met un filtre pour retarder l’importation du virus. »

Des points de contrôle de la Sûreté du Québec ont aussi été installés près de la frontière américaine.