COVID-19: le fédéral pourrait imposer plus de mesures

Les autorités de santé publique du pays cherchent d’autres moyens de ralentir la propagation du nouveau coronavirus et l’administratrice en chef de l’Agence de la santé publique du Canada espère avoir une meilleure évaluation de la situation la semaine prochaine.

« Nous attendons encore les données mais chaque jour nous réfléchissons à ce que nous pourrions faire de plus », a confié Dre Theresa Tam, à son point de presse quotidien, dimanche.

Elle a souligné l’initiative québécoise, annoncée samedi, de limiter l’accès à une grande partie du territoire de la province. Les policiers limitent maintenant les entrées dans huit régions du Québec.

Elle a ainsi laissé entendre qu’on pourrait imposer de nouvelles restrictions à travers le pays.

Le premier ministre Justin Trudeau, pour sa part, n’en est pas à annoncer une intervention des Forces armées canadiennes pour assurer le respect des limites imposées aux citoyens.

« Les membres des Forces armées seront toujours là pour aider quand le Canada en a besoin, seront là pour servir. Mais pour l’instant, on n’a pas eu de demandes spécifiques par rapport à ça. Il n’y a pas de plan en ce moment pour effectuer des opérations au Canada avec les Forces armées », a-t-il répondu à une question de journaliste, dimanche matin.

Il a répété que tous les scénarios sont envisagés et que son gouvernement, tout comme l’armée, est « prêt à toute éventualité ».

Pour ce qui est d’une lumière au bout du tunnel, Dre Tam prêche encore la patience. « Je continue de croire qu’il est trop tôt pour dire (…) mais la semaine prochaine sera un moment très important pour moi, pour observer les tendances », a-t- elle dit.

Nouvelle aide fédérale pour deux charités

Le gouvernement fédéral annonce une nouvelle aide financière à deux organismes de charité. Jeunesse, J’écoute recevra 7,5 millions $ d’Ottawa. Centraide pourra compter sur 9 millions $ de plus pour venir en aide aux personnes âgées qui sont plus isolées que jamais, en ce temps de pandémie.

Le premier ministre en a fait l’annonce à sa sortie quotidienne devant les journalistes.

Devant la multitude d’annonces d’aide financière faites ces derniers jours, M. Trudeau est conscient que certains pourraient ne plus s’y retrouver.

« On est en train de faire énormément de choses nouvelles. On a de nouveaux programmes. Et ça peut être bouleversant d’essayer de trouver exactement comment obtenir l’aide qu’on est en train d’envoyer (…) On va continuer d’essayer de donner toute l’information nécessaire », a-t-il dit.

Dès demain lundi, les déplacements par avion et train à l’intérieur du Canada seront interdits à toute personne présentant des symptômes de la COVID-19.

Ce sera aux employés des compagnies ferroviaires et aériennes de vérifier si le voyageur a une fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires.

Le gouvernement fédéral a ordonné cette nouvelle mesure dans tous les moyens de transport sous sa juridiction. Elle prendra effet lundi à midi.

Rapatriements

Le navire de croisière où sont coincés 248 Canadiens est finalement en route vers un port américain.

Le MS Zaandam a obtenu la permission de traverser le canal de Panama. Il est maintenant attendu à Fort Lauderdale, en Floride. Plusieurs de ses passagers ont des symptômes de la COVID-19. Quatre en sont morts. Affaires mondiales Canada a fait savoir qu’aucune de ces quatre victimes de la maladie n’était canadienne.

Un autre navire de croisière de la même compagnie, le Maasdam, a pu débarquer ses passagers au port de San Diego vendredi et samedi. Il n’y avait aucun cas de COVID-19 à son bord.

De nombreux citoyens canadiens sont encore incapables de rentrer malgré les nombreux vols de rapatriement organisés au cours des derniers jours. Le gouvernement canadien a distribué 300 prêts à ces ressortissants et étudie 900 autres demandes. Ces prêts pour une aide financière d’urgence peuvent s’élever à 5000 $.

Nombre de cas

Il y a maintenant 6208 cas confirmés et probables au Canada, dont 63 décès.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux disponibles: 2840 au Québec, dont 22 décès; 1355 en Ontario, dont 21 décès; 884 en Colombie-Britannique, dont 17 décès; 621 en Alberta, dont deux décès; 134 en Saskatchewan; 120 à Terre-Neuve-et-Labrador; 110 en Nouvelle-Écosse; 64 au Manitoba, dont un décès; 51 au Nouveau-Brunswick; 11 à l’Île-du-Prince-Édouard; cinq dans deux des trois territoires. On n’a rapporté aucun cas au Nunavut.

Il faut ajouter à ces bilans les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

Plus de 205 000 Canadiens ont été testés jusqu’à ce jour.

Selon les plus récentes données épidémiologiques publiées par l’Agence de la santé publique du Canada, des données tirées d’un échantillon qui représente le quart des cas rapportés, 65 pour cent des contagions au pays sont des cas de transmissions communautaires, 35 pour cent des cas sont liés à un voyage à l’étranger.

Ces mêmes données relèvent également qu’une majorité des malades, soit 69 pour cent, a entre 30 et 69 ans.

Et puis, le symptôme le plus présent chez les personnes atteintes est la toux, observée chez 78 pour cent des cas. Les maux de tête et les frissons sont notés chez 53 pour cent des malades.

Sophie Grégoire Trudeau guérie

La conjointe du premier ministre a annoncé sur ses réseaux sociaux samedi soir qu’elle n’a plus aucun symptôme de la COVID-19.

Justin Trudeau travaille de sa résidence depuis le 12 mars, s’étant imposé un isolement volontaire dès l’apparition des symptômes de Mme Grégoire Trudeau qui rentrait de Londres.

Dimanche matin, il a fait savoir que sa conjointe et leurs enfants se sont installés au Lac Harrington, résidence secondaire des premiers ministres. Il a donc commencé un nouveau décompte de 14 jours d’isolement puisqu’il était « dans la même maison avec quelqu’un qui, jusqu’à il y a quelques jours avait la COVID-19 », a-t-il expliqué.