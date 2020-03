De la pluie et de la neige au menu météo de la semaine

Après un épisode marqué par quelques jours de beau temps et de températures relativement douces, les conditions météorologiques risquent d’être passablement moins agréables au cours des prochains jours au Nouveau-Brunswick.

Une dépression en provenance de l’État américain du Colorado devrait apporter des quantités appréciables de pluie et de neige dans son sillage.

Le soleil devrait de fait briller par son absence dans la plupart des régions de la province jusqu’à l’arrivée de la fin de semaine prochaine.

Des précipitations sous forme de neige sont prévues dans l’ensemble du territoire néo-brunswickois alors qu’une baisse notable du mercure s’amorcera tôt lundi.

De la faible neige devrait commencer à tomber sur plusieurs régions de la province à partir de lundi et pourrait se poursuivre de façon intermittente jusqu’à jeudi prochain.

Les régions plus au nord doivent s’attendre à recevoir environ de 1 à 3 cm de neige par jour d’ici le milieu de la semaine.

Avec des températures un peu plus douces prévues mercredi et jeudi, ce sont de 5 à 15 mm de pluie qui sont attendus durant les deux jours, selon les plus récentes prévisions émises par la chaîne MétéoMédia.

Les régions de Moncton et de Saint-Jean doivent s’attendre à recevoir de plus importantes précipitations sous forme de pluie.

Malgré la fonte des neiges et les précipitations qui sont à prévoir cette semaine, le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux ne s’attend pas pour l’instant à une hausse marquée des niveaux d’eau qui font l’objet d’une surveillance à travers la province.