Les célébrations de la semaine sainte devront être virtuelles

À moins d’un miracle, les fidèles de l’Église catholique devront trouver une alternative pour célébrer les messes de la semaine sainte et de Pâques.

Ce week-end, les évêques de la région de l’Atlantique ont convenu de fermer l’ensemble des églises catholiques du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard à compter du 30 mars.

«Avec la semaine sainte qui approche, les rassemblements deviendront naturellement plus nombreux dans les églises et le contrôle ne pourra pas se faire adéquatement. Afin de continuer à respecter les normes préventives de santé du gouvernement, nous devons à regret prendre cette mesure», a fait savoir le diocèse de Bathurst dans un message envoyé en fin de semaine.

Bien que le diocèse de Bathurst ait annulé les messes dominicales, les messes en semaine ainsi que tous les autres rassemblements paroissiaux (les bingos, les brunchs, etc), les églises sont demeurées ouvertes les dimanches et les autres moments habituels, afin de permettre aux fidèles de s’y rendre pour des moments de recueillement.

La même politique demeure en place en ce qui concerne les célébrations comme les baptêmes, les funérailles et les mariages. On conseille d’abord aux familles de reporter l’événement si possible. Si cette option s’avère impossible, une célébration avec seulement les membres de la famille immédiate leur sera proposée.

Il faut dire que l’ancienne politique du diocèse de Bathurst en a fait sourciller plusieurs sur les médias sociaux après qu’une bénévole de la région de Paquetville ait rappelé aux gens qu’ils étaient les bienvenues s’ils souhaitaient venir faire une prière ou allumer un lampion, à condition de respecter les mesures de distanciation sociale.

Puisqu’aucun vaccin n’existe encore contre la COVID-19, les gouvernements provincial et fédéral recommandent aux gens de se mettre en auto-isolement et de pratiquer la distanciation sociale afin de limiter la propagation du coronavirus.

De son côté, le diocèse de Bathurst compte proposer des alternatives aux fidèles au cours des prochains jours. Dimanche, une messe a été célébrée en l’église St-Pierre-aux-Liens de Caraquet par l’évêque du diocèse, Mgr Daniel Jodoin et le Père Patrick McGraw. Elle a été diffusée sur les ondes de CKLE-CJVA sur la fréquence 94,1 FM.