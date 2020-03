COVID-19: des cas de transmission communautaire confirmés au N.-B.

Deux nouveaux cas à la maladie COVID-19 ont été détectés au Nouveau-Brunswick, a annoncé lundi après-midi la médecin-hygiéniste en chef, Dre Jennifer Russell, ce qui porte le total à 68 depuis le début de la pandémie.

Une personne a été hospitalisée et deux autres sont guéries de la maladie.

Les deux nouveaux cas sont une personne dans la trentaine dans la zone 2 (Saint-Jean) et une personne dans la soixantaine dans la zone 3 (Fredericton).

Bien que la plupart des cas sont reliés à des voyages à l’étranger, il y a maintenant des cas de transmission communautaire confirmés dans les zones 1 (Moncton), 2 (Saint-Jean) et 4 (Edmundston). Et d’autres cas sont sous enquête.

La Santé publique avise également les personnes qui se sont rendues à la pharmacie Shoppers Drug Mart située au 175, chemin Old Hampton, à Quispamsis, aux dates mentionnées ci-dessous, qu’elles ont possiblement été exposées à la COVID-19 par une employée:

le 18 mars – entre 15 h 30 et minuit;

le 19 mars – entre 11 h 30 et 20 h 30; et

le 26 mars – entre 8 h 15 et 11 h 45.

De plus, les personnes qui se sont rendues à la pharmacie Shoppers Drug Mart située au 57, avenue Lansdowne, à Saint-Jean, le 20 mars, entre 10 h et 16 h 15, ont possiblement été exposées à la COVID-19 par la même employée.

Tests par région

Voici le nombre de tests effectués dans chacune des régions, selon les autorités médicales.

Zone 1 (Moncton): 1005

Zone 2 (Saint-Jean): 460

Zone 3 (Fredericton) 586

Zone 4 (Edmundston): 182

zone 5 (Campbellton): 65

Zone 6 (Péninsule Acadienne, Bathurst): 238

Zone 7 (Miramichi): 121

Terrains de jeux

Le gouvernement provincial a ordonné à toutes les municipalités de fermer leurs terrains de jeux respectifs à compter du dimanche 29 mars.

Prestation pour personnes âgées à faible revenu

Les formulaires de demande de la prestation pour personnes âgées à faible revenu de 2020 seront disponibles à compter du 1er avril. Il s’agit d’une prestation annuelle de 400 dollars afin d’aider les aînés à faible revenu du Nouveau-Brunswick.

Les personnes admissibles pourront faire une demande en ligne ou par téléphone. De plus amples renseignements sur le programme et sur la façon de présenter une demande sont disponibles en ligne.

La date limite pour présenter une demande est le 31 décembre 2020.