COVID-19: Des cas, peu de tests et de l’inquiétude dans le Restigouche

Jusqu’en milieu de la semaine dernière, le Restigouche respirait encore avec aise malgré la crainte de la pandémie, la région n’ayant aucun cas officiellement recensé.

Mais depuis, un premier cas confirmé s’est manifesté, puis six autres, portant le total à sept. Et il faut s’en douter, cette nouvelle a rapidement fait augmenter le niveau d’inquiétudes dans cette partie du nord de la province.

«On savait que ça s’en venait, que c’était inévitable. Mais ça fait tout de même réfléchir, car c’est maintenant à notre porte», exprime la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin.

Ce qui l’inquiète surtout, c’est que sa population – voire même celle de la région entière en fait – est grandement composée de personnes âgées, donc plus à risques de complications.

«Nous sommes tous inquiets, c’est certain. Et je me mets dans la peau de tous ces gens qui, malgré tout, doivent quitter leur demeure chaque matin pour aller travailler, que ce soit à l’épicerie ou à l’hôpital. Je me dis qu’eux doivent aujourd’hui être encore bien plus inquiets que moi puisqu’ils risquent de rapporter ça à la maison», souligne-t-elle avec empathie.

À Saint-Quentin, au beau milieu entre Campbellton et Edmundston, la mairesse n’a pas été mise au courant que l’un des cas répertoriés provient du Restigouche-Ouest.

«Mais nous ne sommes pas à l’abri pour autant. On ne se comptera pas d’histoire, ce n’est qu’une question de temps avant que ça arrive ici également. Ça se propage partout sur la planète. Ce serait surprenant qu’on soit épargné», indique Nicole Somers.

Inquiète pour sa population, elle n’hésite pas à dénoncer le peu de tests effectués jusqu’à présent dans la communauté.

«On n’a pas suffisamment testé jusqu’ici dans la province, c’est clair. On ne sait pas quel est le portrait réel de la situation. Le virus est rendu chez nous (au Restigouche), mais depuis quand en réalité? Et combien de gens en sont vraiment infectés et n’ont pas été testés? C’est ça qui m’inquiète surtout», souligne Mme Somers.

Selon les chiffres dévoilés aujourd’hui par la province, seulement 65 personnes auraient été testées au Restigouche.