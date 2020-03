COVID-19: le gouvernement Higgs se prépare à sévir

Le premier ministre Blaine Higgs a exprimé du mécontentement, lundi, vis-à-vis les mauvais comportements de certains citoyens qui ne prennent pas au sérieux les mesures imposées pour protéger la population contre la pandémie de coronavirus. Il a notamment regretté le regroupement de nombreuses personnes à New River Beach, près de Saint-Jean, durant la fin de semaine.

«Je sais que la température est agréable et que les gens veulent sortir, mais ils ne savent pas les risques qu’ils courent et font courir aux autres, a-t-il déploré. Ils doivent le comprendre, alors nous allons amplifier nos réponses au non-respect des consignes.»

Il a indiqué qu’il réfléchissait pour ce faire à des mesures de répression avec le ministère de la Sécurité publique.

«Ça pourrait être des avertissements, des amendes allant jusqu’à 10 000$, des poursuites, voire des emprisonnements», a-t-il averti.

Le premier ministre a précisé que son gouvernement menait déjà 250 enquêtes et avait refoulé certaines personnes aux frontières du Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement provincial a ordonné à toutes les municipalités de fermer leurs terrains de jeux. Il a aussi limité l’accès à son territoire aux personnes extérieures. Il a enfin interdit l’accès aux écoles, aux parcs, aux bureaux gouvernementaux, aux entreprises et à tous les services considérés comme non essentiels.

Les salariés et les travailleurs autonomes qui ont de ce fait perdu leur travail peuvent désormais demander une prestation de revenu unique de 900 $. Les personnes âgées à faible revenu pourront également avoir accès à une allocation annuelle de 400 $ à partir du 1er avril.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé deux nouveaux cas de COVID-19 dans la province lundi: un adulte de 30 à 40 ans habitant la région de Saint-Jean et un aîné de 60 à 70 ans habitant la région Fredericton. Le total des patients souffrant du coronavirus est de 68 dans la province.

Transmission communautaire

La transmission communautaire a commencé. Au moins 5% des Néo-Brunswickois infectés par le coronavirus n’ont aucun lien avec des personnes récemment rentrées de voyage. Ils se trouvent dans les régions de Moncton, de Saint-Jean et d’Edmundston, mais aussi peut-être ailleurs dans la province.

«Nous nous attendions à ça», a affirmé la médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell.

Pour répondre à l’évolution de l’épidémie, elle a annoncé des changements au processus de dépistage. Les travailleurs de la santé, les employés des établissements de soins de longue durée et les employés des prisons qui présentent des symptômes y auront droit. Les patients hospitalisés qui souffrent de problèmes respiratoires et les résidents des communautés vulnérables (les établissements de soins de longue durée, par exemple) aussi.

Les voyageurs de retour avec des symptômes continueront de faire également l’objet de tests de dépistage.

La Dre Russell a rappelé l’importance d’être à l’affût de l’apparition ou de l’aggravation de toux et de fièvre. Le cas échéant, elle demande d’utiliser l’outil d’autodiagnostic sur le site web du gouvernement ou de composer le 811, puis de s’isoler pendant 14 jours.

«Nous allons avoir plus de cas, a prévenu la Dre Russell. La distanciation sociale est d’autant plus importante à respecter.»

Les tests en chiffres

3234: le nombre de tests de dépistage effectués au Nouveau-Brunswick, en date de lundi.

3136: le nombre de personnes testées au Nouveau-Brunswick. Certaines d’entre elles ont obtenu deux diagnostics au début de l’épidémie.

1005: le nombre de tests dans la région de Moncton.

586: le nombre de tests dans la région de Fredericton.

460: le nombre de tests dans la région de Saint-Jean.

238: le nombre de tests dans la région de la Péninsule Acadienne et de Bathurst.

182: le nombre de tests dans le Madawaska.

121: le nombre de tests dans la région de Miramichi.

65: le nombre de tests dans le Restigouche.

Plus de tests dans les grandes villes

Le gouvernement a expliqué l’absence de cas répertoriés de COVID-19 dans les régions du Nord-Est et de Miramichi parce qu’il y a davantage de voyageurs qui sont arrivés dans les grands centres de la province.

«Ça a donné un nombre de tests exponentiel à Moncton, Saint-Jean et Fredericton, car nous testons 30 personnes de l’entourage d’un patient atteint, ce qui nous donne d’autres autres cas positifs, dont nous testons respectivement 30 proches, et ainsi de suite», a décrit le sous-ministre adjoint à la Santé, René Boudreau.

«Ça aurait pu être le contraire. Si le premier cas avait été à Bathurst, les chiffres auraient été inversés», a-t-il ajouté.

Plus de tests, plus de cas dépistés. Le gouvernement demande donc aux habitants du Nord-Est et de Miramichi de composer le 811 en cas de symptômes de la COVID-19.

Le nombre de tests de dépistage au Nouveau-Brunswick est peu élevé comparativement à d’autres provinces. Cela s’explique par le fait qu’on teste les individus les plus à risque et qu’il faut tenir compte du nombre d’individus capables d’administrer les tests, et le nombre de trousses de dépistage disponibles.

Mais les chiffres pourraient augmenter sensiblement dans les prochains jours. Le laboratoire du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont peut maintenant effectuer plus de 500 tests par jours. Le ministère de la Santé estime que le laboratoire pourra en effectuer jusqu’à 1000 par jour un peu plus tard cette semaine.

L’âge des Néo-Brunswickois infectés

Moins de 10 ans: 6% des cas.

De 10 à 19 ans: 3% des cas.

De 20 à 29 ans: 19% des cas.

De 30 à 39 ans: 15% des cas.

De 40 à 49 ans: 10% des cas.

De 50 à 59 ans: 19% des cas.

De 60 à 69 ans: 19% des cas.

De 70 à 79 ans: 9% des cas.