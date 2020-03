Alors que le nombre de cas de la COVID-19 continue de grimper au Nouveau-Brunswick, des travailleurs saisonniers réclament l’annulation des saisons de pêche afin de limiter la propagation de la maladie.

Le 24 mars, le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, a déclaré qu’aucun changement n’avait été apporté à ce moment aux dates d’ouverture et de fermeture des pêches au Nouveau-Brunswick.

Toutefois, quelques jours plus tard, à la suite d’un entretien avec les ministres provinciaux des Pêches de l’Atlantique, Bernadette Jordan, ministre fédéral des Pêches et des Océans, a laissé entendre que le report des saisons est actuellement à l’étude.

Le groupe Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers (ASTS), basé dans la Péninsule acadienne, croit qu’il faut aller même plus loin en annulant les saisons des industries saisonnières avec les travailleurs les plus à risque.

«Cessons de faire l’autruche et regardons la situation bien en face. Ça n’a aucun sens de mettre la santé et la vie de nos travailleuses et travailleurs des industries saisonnières en danger quand nous savons pertinemment bien que la présente pandémie est loin d’être terminée et sera encore présente cet été», peut-on lire dans un communiqué envoyé par ASTS dimanche soir.

Selon l’organisme, il sera difficile de respecter les normes de distanciation sociale dans les usines de transformation.

ASTS est aussi préoccupé de l’impact de la COVID-19 sur l’industrie touristique, qui comprend de nombreux travailleurs saisonniers.

«Nous sommes conscients que la fermeture de la saison de pêche, de la saison touristique et des autres industries saisonnières aura une grande incidence sur la santé financière de nos régions et des provinces des Maritimes, mais, étant donné la situation actuelle, nous considérons que la santé de nos travailleuses et travailleurs doit prévaloir.»

En plus d’annuler les saisons de travail des industries saisonnières les plus à risque en 2020, ASTS réclame la mise en place de mesures pour permettre aux travailleurs de toucher à un revenu raisonnable jusqu’à l’ouverture des saisons de pêche en 2021.

On demande aussi que les travailleurs ne perdre pas les heures de travail déjà accumulées en 2020 et de faire en sorte que le nombre d’heures exigées pour être admissible à l’assurance-emploi demeure le plus bas possible.

Dans la zone 12, qui couvre la majeure partie du golfe du Saint-Laurent, la saison de pêche au crabe des neiges doit normalement être lancée vers Pâques.