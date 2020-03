Santé Canada: ne faites pas de réserves de médicaments pendant la pandémie!

Santé Canada rappelle aux citoyens de ne pas faire de réserves de médicaments pendant la pandémie de la COVID-19, car cela peut causer des pénuries locales, avertit-il.

Achetez la même quantité que d’habitude, demande le ministère fédéral de la Santé.

Il peut être tentant de faire des réserves quand il y a des mesures d’isolement en place, et afin de ne pas se déplacer dans des lieux publics trop souvent, reconnaît le ministère. Mais il faut que tous ceux qui en ont besoin continuent d’avoir accès à leurs médicaments pour traiter leurs conditions médicales.

Santé Canada demande également aux professionnels de la santé d’éviter de prescrire ou de délivrer de plus grandes quantités de médicaments que nécessaire, à moins qu’il n’y ait une raison médicale particulière de le faire.

Au Québec et au Nouveau-Brunswick, l’Ordre des pharmaciens avait déjà avisé que les médicaments ne seraient délivrés que pour 30 jours à la fois, «sauf de rares exceptions, et selon le jugement du pharmacien», afin que tous aient accès à ses médicaments, tout particulièrement les personnes les plus vulnérables.

Le ministère fédéral affirme suivre de près la situation afin d’assurer un approvisionnement continu des médicaments nécessaires aux Canadiens.

Il dit aussi avoir pris des mesures pour accélérer l’approbation des matériels médicaux et des médicaments indiqués pour diagnostiquer, traiter ou atténuer les effets du nouveau coronavirus.