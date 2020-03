Tourisme: des travailleurs inquiets

À quoi ressemblera la prochaine saison touristique estivale au Nouveau-Brunswick? Alors que des travailleurs du secteur craignent les répercussions à long terme de la COVID-19, le gouvernement provincial maintient qu’il est toujours prématuré de mesurer l’impact potentiel du coronavirus sur le tourisme.

Le groupe Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers, basé dans la Péninsule acadienne, se pose notamment la question.

«Croyez-vous que les visiteurs seront au rendez-vous cet été? Et même si c’est le cas, serait-il raisonnable de demander aux employés du secteur de s’exposer aux risques de contracter la COVID-19 et de propager la maladie?», s’interrogent les militants du groupe.

Aux yeux du gouvernement provincial, les prochaines semaines seront déterminantes pour déterminer l’état de la prochaine saison touristique au Nouveau-Brunswick, un secteur qui rapporte des retombées estimées à plus d’un milliard de dollars à la province.

«Il est encore trop tôt pour savoir si les attractions ou les parcs resteront fermés pendant une partie de la saison touristique estivale. La province travaille avec tous ses partenaires, y compris le gouvernement fédéral, pour s’assurer que les travailleurs touchés (permanents et saisonniers) auront accès à l’aide appropriée», résume Robert Duguay, porte-parole au ministère provincial du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.

De son côté, Ottawa laisse entendre que des actions particulières seront prises éventuellement pour le secteur touristique, mais pour le moment, on mise sur mesures déjà annoncées qui profiteront à l’ensemble des PME du pays.

«Grâce à nos conversations avec les intervenants touristiques du N.-B. et à travers le pays nous avons su répondre à leurs préoccupations. En tant que gouvernement, on comprend également que des mesures comme la Subvention salariale d’urgence du Canada et le Compte d’urgence pour les entreprises du Canada qui visent à prévenir les mises à pied et à faciliter les mouvements de liquidité répondent aux deux principales préoccupations que l’on entend sur le terrain», précise Alexander Cohen, attaché de presse au Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly.

«Notre message aux entreprises et travailleurs est simple: on est là pour vous maintenant avec des mesures concrètes, on sera là pour vous dans les semaines et les mois à venir et on sera là pour vous pendant que nous allons traverser cette épreuve tous ensemble.»

Avec les restrictions de voyage mises en place dans le monde entier pour tenter de limiter les ravages de la COVID-19, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), une agence de l’Organisation des Nations unies, demande que le redressement du secteur touristique international fasse partie des priorités des gouvernements après la pandémie.

«L’OMT invite aussi le secteur et les voyageurs à affronter ce défi en prenant des mesures de bon sens et proportionnées», peut-on lire sur le site internet de l’agence.

Étant donné l’importance du tourisme dans plusieurs régions du monde, l’OMT lance un appel en faveur d’un appui financier et politique ciblant le secteur touristique dans les régions les plus touchées.

«Les petites et moyennes entreprises (qui composent environ 80% du secteur du tourisme) devraient être particulièrement touchées. Ce sont les moyens d’existence de millions de personnes, partout dans le monde, qui pourraient être compromis, notamment des populations vulnérables qui dépendent du tourisme pour leur développement et l’inclusion économique.»